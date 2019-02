Slovenca želela na Hrvaško pretihotapiti 40 nezakonitih prebežnikov

Hrvaška policija je pri kraju Gračac nedaleč od meje z BiH ujela Slovenca, ki sta tihotapila prebežnike. V tovornjaku slovenskih registrskih tablic so odkrili 40 nezakonitih prebežnikov, večinoma iz Pakistana. Gre za največji poskus tihotapljenja migrantov, ki so ga letos odkrili na Hrvaškem. 39-letna Slovenca iz Zasavja so odpeljali v pripor v Karlovac. Grozi jima do osem let zapora.