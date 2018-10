Slovence o karateju poučuje mojster z Japonske, v zameno želi le hrano in prenočišče

Slovence o skrivnostih karateja poučuje mojster z Japonske. Čeprav se bliža sedemdesetim, so domači ljubitelji borilnih veščin navdušeni nad njegovimi sposobnostmi, hvaležni pa so mu tudi zaradi skromnosti. Svoje znanje razdaja povsem brezplačno, zadovolji se s hrano in prenočiščem.