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Slovenija

Slovenci v Omišu: 'Plameni tako visoki, kot da si v peklu'

Split, 14. 08. 2026 17.46 pred eno minuto 2 min branja 15

Avtor:
T.H. Sandra Boršič Domnik
Izpoved Slovencev, ki so bežali

Pred plameni okoli Omiša so bežali tudi številni Slovenci. V šoku opisujejo noč groze, ko so reševali lastna življenja. Zbudilo nas je panično kričanje, ko smo pogledali skozi okna, so nas ognjeni zublji že skorajda dosegli, pripovedujejo. Spakirali so najnujnejše in se že ponoči evakuirali iz mesta.

Včeraj zvečer je Tjaša Božič nad svojim apartmajem v bližini Omiša najprej zavohala dim, kmalu je videla, kako v bližini gori. "Pika na i je bila, ko da sva videla, da žari gozd in se sveti, vedela sva, da ni več časa, sekunde, vsi so kričali, zadnji čas, da greva," pripoveduje.

Bližala se je noč, elektrike je zmanjkalo, hitro sta spakirala in šla. Zunaj pa: "To je bilo dretje, otroci so kričali, vsi so pakirali, noreli, res, kot da si v filmu."

Ob enajstih zvečer sta šla proti Sloveniji. Ceste so bile polne vozil, vsi so bežali na varno. "Ko sva se vozila proti Omišu, so bili tako visoki plameni, kot da si v peklu. Nisem videla česa takega," zmajuje z glavo.

V bližini Omiša je bil tudi Darko, ob enih zjutraj ga je zbudilo kričanje na ulici. "Ko sem videl, kaj se dogaja, sem takoj pograbil vse stvari, psa, s prijateljico smo šli v avto. To je bilo od naju sto metrov," opisuje nočno grozo.

Nebo je bilo rdeče, ob polnoči pa vroče - 32 stopinj, pravijo. Močno je pihalo, vladala je panika. Tudi Amadeja je iz hotela vzela le najnujnejše in zbežala: "Vonjal se je dim, bilo je zadušljivo. Vozila sva se, za štiri kilometre sva potrebovala 50 minut. Nekateri tujci so vozili v nasprotno smer, oteževali promet gasilcem, ena gospodična v avtu je omedlela".

S partnerjem sta zbežala v Trogir, danes popoldan pa sta se odpravila nazaj v apartma po ostalo prtljago - požar je tam prišel tudi do plaže, poroča.

Kaj takega ni lahko videti. "Ne, to prihaja za človekom, tisti trenutek, ko si v šoku, niti ne doživljaš tega, potem pa vso pot premišljuješ," je pretresen Darko. "Ponoči je bila situacija taka, da niti nisem hotel prenočišča, želel sem si domov," dodaja.

"Jaz sem se kar tresla, panika je, ker ne veš, kaj se dogaja, ne veš, če boš lahko prišel," pravi tudi Tjaša, ki se še zdaj naježi, kako hitro se je širil požar: "To je šlo tako hitro, niti predstavljat si ne moreš."

Ministrstvo sicer vsem Slovencem na tem območju svetuje previdnost in upoštevanje navodil pristojnih.

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gutenberg
14. 08. 2026 19.44
Torej priznavate obstoj pekla.
Odgovori
0 0
krjola
14. 08. 2026 19.43
men je dolgcajt...
Odgovori
-1
0 1
mario7
14. 08. 2026 19.42
Pa smo tam. Kaj je hujše ? Voda ali ogenj?
Odgovori
+1
1 0
anko46
14. 08. 2026 19.36
Jutri nov komad
Odgovori
0 0
zani10
14. 08. 2026 19.21
Kako paniko delate z temi pozari dejte se mal umirit, ce je ze v javnem sektorju kot v pravljici ne pomeni , da bo tud na dopustu…
Odgovori
-2
4 6
Podlesničar
14. 08. 2026 19.29
Ostani v kleti, tam si varen.
Odgovori
+2
3 1
mm n
14. 08. 2026 19.05
Se dobro da imam nizko placo in nisem imel moznosti druzine peljat v Omiš , hvaljen jezus in jutri na Brezju bomo molili za vas🙏
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+3
6 3
lakala28
14. 08. 2026 19.46
In ne pozabite se zahvaliti božji milosti za samoizvolitev vlade prevarantov.
Odgovori
+1
1 0
jedupančpil
14. 08. 2026 18.59
jao kaka drama
Odgovori
+1
4 3
šavrin
14. 08. 2026 18.21
ali se nič ne dogaja v Sloveniji da so novice samo o Hrvaški, brižna Slovenija
Odgovori
-3
6 9
Soraja
14. 08. 2026 18.59
10 na minus 17
Odgovori
+1
1 0
Mio56
14. 08. 2026 18.03
Gori…pozar se siri…folk pa namesto da bi spakiral in se odpelju na varno pa magari spal v avtu…neee ni gredo zvecer lepo lagano spat …pol pa panika ko pozar golta apartma!!! Ampak ja jst sm to placu in jst bom izkoristu vsako sekundo….ko odpove zdrava pamet!
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-4
8 12
SDS_je_poden
14. 08. 2026 18.06
Ne bit pameten, ker požar je veter hitro potisnil proti naseljem.
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+11
13 2
Mio56
14. 08. 2026 18.59
če zvecer vidis plamene s prostim očesom...kaj nardis? Gres lagano spat? al poberes svoje stvari in se umaknes?
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+3
4 1
mali.mato
14. 08. 2026 18.02
Bla, bla......
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-4
3 7
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