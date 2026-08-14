Slovenci v Omišu: 'Plameni tako visoki, kot da si v peklu'

Včeraj zvečer je Tjaša Božič nad svojim apartmajem v bližini Omiša najprej zavohala dim, kmalu je videla, kako v bližini gori. "Pika na i je bila, ko da sva videla, da žari gozd in se sveti, vedela sva, da ni več časa, sekunde, vsi so kričali, zadnji čas, da greva," pripoveduje.

Bližala se je noč, elektrike je zmanjkalo, hitro sta spakirala in šla. Zunaj pa: "To je bilo dretje, otroci so kričali, vsi so pakirali, noreli, res, kot da si v filmu."

Ob enajstih zvečer sta šla proti Sloveniji. Ceste so bile polne vozil, vsi so bežali na varno. "Ko sva se vozila proti Omišu, so bili tako visoki plameni, kot da si v peklu. Nisem videla česa takega," zmajuje z glavo.

V bližini Omiša je bil tudi Darko, ob enih zjutraj ga je zbudilo kričanje na ulici. "Ko sem videl, kaj se dogaja, sem takoj pograbil vse stvari, psa, s prijateljico smo šli v avto. To je bilo od naju sto metrov," opisuje nočno grozo.

Nebo je bilo rdeče, ob polnoči pa vroče - 32 stopinj, pravijo. Močno je pihalo, vladala je panika. Tudi Amadeja je iz hotela vzela le najnujnejše in zbežala: "Vonjal se je dim, bilo je zadušljivo. Vozila sva se, za štiri kilometre sva potrebovala 50 minut. Nekateri tujci so vozili v nasprotno smer, oteževali promet gasilcem, ena gospodična v avtu je omedlela".

S partnerjem sta zbežala v Trogir, danes popoldan pa sta se odpravila nazaj v apartma po ostalo prtljago - požar je tam prišel tudi do plaže, poroča.

Kaj takega ni lahko videti. "Ne, to prihaja za človekom, tisti trenutek, ko si v šoku, niti ne doživljaš tega, potem pa vso pot premišljuješ," je pretresen Darko. "Ponoči je bila situacija taka, da niti nisem hotel prenočišča, želel sem si domov," dodaja.

"Jaz sem se kar tresla, panika je, ker ne veš, kaj se dogaja, ne veš, če boš lahko prišel," pravi tudi Tjaša, ki se še zdaj naježi, kako hitro se je širil požar: "To je šlo tako hitro, niti predstavljat si ne moreš."

Ministrstvo sicer vsem Slovencem na tem območju svetuje previdnost in upoštevanje navodil pristojnih.