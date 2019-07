Slovencev manj, tujcev več

V prvem četrtletju letošnjega leta je bil selitveni prirast v Sloveniji pozitiven, znašal je 4.844, naravni prirast pa je bil negativen, in sicer -1.451. Po podatkih Statističnega urada RS (Surs), je bilo število rojenih za 186 nižje, število umrlih pa za 220 višje kot v istem obdobju leta 2018. V prvem četrtletju 2019 se je namreč rodilo 4.517, umrlo pa 5.968 prebivalcev. Negativna vrednost naravnega prirasta na 1000 prebivalcev se je v enem letu spremenila z -2,1 na -2,8.

V prvem četrtletju 2019 je bilo registriranih 21.121 notranjih selitev ali za 23 odstotkov manj kot v istem četrtletju leta 2018, poroča Surs. Se je pa v prvem četrtletju letos v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v istem obdobju lani. Priselilo se je namreč 7.943 ali za 47 odstotkov več oseb kot lani, odselilo pa se je 3.099 ali 22 odstotkov manj prebivalcev kot lani. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.502) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (1.597).

"Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 5.273), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 429 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo," še dodajajo na Sursu.

1. aprila 2019 je 143.192 tujcev predstavljalo 6,9 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije

Kot še ugotavlja Surs, je imela Slovenija 1. aprila letos 3.400 prebivalcev več kot 1. januarja, in sicer 2.084.301. In če se je število slovenskih državljanov zmanjšalo, pa se je število tujih državljanov povečalo, in sicer na 6,9 odstotka.