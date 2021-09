Slovenci, Američani in Britanci osvajajo slovenske vrhove

300 vojakov iz Slovenije, Velike Britanije in ZDA se te dni uri na širšem območju Gorenjske. Njihova glavna naloga pa je urjenje za delovanje in bojevanje v gorskem svetu. Slovenski inštruktorji so tako poleg pripadnikov iz Kolorada, vajenih visokih hribov, dobili v roke tudi britanske marince.

icon-expand FOTO: 1. brigada icon-chevron-left icon-chevron-right

Vojaška vaja Zvezda Triglava je za Slovensko vojsko in 1. brigado ena pomembnejših vaj v letošnjem letu. 150 pripadnikov iz Slovenije, 70 iz Velike Britanije in 25 iz ZDA je že od 6. septembra na območju Begunj na Gorenjskem ter na pobočju Peče, Iglice, Blegoša in Gorenje vasi izvaja različne vaje.

icon-expand Zvezda Triglava FOTO: Barbara Hanžič

Zbrali so se v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli, nato pa na plezališču Iglica "vadili osnovne individualne vojaške gorniške veščine in izvajali medicinsko evakuacijo na vadišču Mačkovec," pravijo v 1. brigadi in povejo, da je bil to samo prvi del vaje Zvezda Triglava.

icon-expand Zvezda Triglava FOTO: Barbara Hanžič

Urjenje individualnih gorniških veščin so tam namreč nadgrajevali s kolektivnim usposabljanjem – z bojnimi postopki na oddelčni oziroma vodni ravni. "V nacionalno mešanih vodih so v obliki situacijskih vaj izvajali taktiko majhnih gorskih enot," še povedo. 1. brigado je zastopal 132. gorski polk "Gamsi", ki pa so, kot je videti, na vaji upravičili svoje ime.

Poleg 132. gorskega polka izvedbo vaje podpirajo tudi pripadniki 1. Brigade – Čete za zveze, Čete vojaške policije, Obveščevalno-izvidniške čete (s skupino z daljinskimi letalniki), Baterije za ognjeno podporo (minometi), 10. PEHP – vloga nasprotnika, Logistična brigada z logističnima polkoma ter posamezni inštruktorji iz drugih enot SV.

Fedja Vraničar, poveljnik gamsov, je dejal, "da se vaja izvaja v civilnem okolju, zato so nanjo povabili tudi enote ambulante nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Škofja Loka in PGD Hotavlje, ki bodo v okviru vaje skupaj z vojsko preverili svoje zmogljivosti." Med glavnimi nameni vaje – poleg usposabljanja zavezniških vojska, poenotenja postopkov, učenja in izmenjave izkušenj – sta tudi povezovanje in sodelovanje "uniform v civilnem okolju". Vojska in vaje so bile dobro sprejete v lokalnem okolju, prišla je tudi pobuda župana za določitev območja vaje.

icon-expand FOTO: 1. brigada icon-chevron-left icon-chevron-right

Od 17. septembra se bodo vojaške gorske enote treh zavezniških vojska na širšem območju Blegoša in Gorenje vasi-Poljan (tudi specialistične, kot so upravljavci brezpilotnih letalnikov, minometalci, ostrostrelci ipd.) kolektivno usposabljale iz preživetja in bojnega delovanja v gorskem svetu.

icon-expand Zvezda Triglava. FOTO: Barbara Hanžič

Naslednji dan pa bodo prišli tudi civilisti – gasilci, civilna zaščita in ekipe nujne medicinske pomoči.

icon-expand Zvezda Triglava FOTO: Barbara Hanžič

20. in 21. septembra pa vse udeležence čaka verjetno najtežji del, saj bodo imeli taktično vajo zavzetja objekta na območju Blegoša. Znanje, ki so ga prinesli od doma, in tisto, ki so jim ga pokazali slovenski inštruktorji – od preživetja do boja – bodo morali dobro izkoristiti: v času "napada" na Blegošu vreme vojakom ne bo naklonjeno.