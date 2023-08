Slovenci bolje zavarujemo avtomobile kot nepremičnine

Na naši največji zavarovalnici ugotavljajo, da vsaj tretjina nepremičnin v zasebni lasti pred zadnjo ujmo ni bila zavarovana, za kritje škode proti poplavi pa se je odločila manj kot polovica tistih, ki so sklenili nepremičninska zavarovanja. Večina jih ima pokrite le stroške opreme, v nasprotju z nepremičninami pa smo bolj skrbni pri zavarovanju vozil. Takšno zavedanje bomo v prihodnje morali pokazati tudi pri zavarovanju lastnih domov, opozarjajo zavarovalničarji.

Ekstremni vremenski pojavi, kot so nalivi, neurja z močnimi sunki vetra in točo, so vedno bolj pogosti tudi v Sloveniji ugotavljajo pri Zavarovalnici Triglav. "Še posebej to prihaja do izraza v letošnjem letu, ko je škodno dogajanje po obsegu eno najbolj intenzivnih, če ne celo najbolj intenzivno v zadnjih dveh desetletjih, kar se močno odraža tudi v delovanju zavarovalniškega sektorja."

Mnogi so, potem ko je voda iz njihovih domov odtekla, pri pregledu zavarovalnih polic ugotovili, da z naslova zavarovanja prejmejo le nekaj tisoč evrov. "Žal so bila v zadnjih masovnih naravnih nesrečah oškodovana tudi velika področja, kjer so številni živeli v prepričanju, da tam do škode zaradi poplave sploh ne more priti, zato niso imeli sklenjenega zavarovanja poplave oz. ga kljub možnosti niso povišali," odgovarjajo pri Zavarovalnici Generali. "Temu botruje predvsem dejstvo, da so poplave po dosedanjih izkušnjah praviloma povzročale le manjše škode v talnem oziroma pritličnem delu objektov, kar pa v zadnjih poplavah žal ni bil vedno primer," dodajajo pri Zavarovalnici Sava. Izpostavljajo tudi ekstremne vremenske razmere, ki jih je težko predvideti, a se vrstijo po vsem svetu, ter dodajajo, da so pojavi v veliki večini posledica okoljskih sprememb. "Ravno te razmere in kaotični dogodki zadnjih dni nam kažejo, da bo v bodoče potrebno še bolj skrbno razmisliti o izbiri zadostne zavarovalne vsote, ki bi pokrila tudi takšne scenarije." Pri avtomobilskih zavarovanjih bolj radodarni Zavedanje o pomenu zavarovanj se sicer poveča ob vsakokratnem pojavu izrednih vremenskih razmer, vendar se s časom, ki mine od nastanka takšnih dogodkov, zmanjšuje.

"Višjo stopnjo zavedanja z vidika ustrezne zavarovanosti beležimo na področju avtomobilskih zavarovanj. Pri naši zavarovalnici ima več kot polovica vseh strank z obveznim zavarovanjem sklenjeno tudi možnost, ki nudi kritje v primeru poplave," pojasnjujejo pri Triglavu. Kako postopati v primeru poplavljenega vozila in kdaj razglasijo "totalko"? Jurij Kočar, vodja servisa pri AMZS, poudarja, da četudi pri poplavljenem vozilu še uspemo zagnati motor, ki na videz brezhibno deluje, se posledicam v obliki različnih okvar zaradi zalitja, ki bodo v prihodnje sledile, skorajda ne moremo izogniti. "Ne zaganjajte motorja, ampak pokličite vleko, da vozilo odpelje v preverjeno servisno delavnico, kjer bodo serviserji zmočene dele vozila razstavili in preverili, katere komponente je voda poškodovala. Tudi na videz posušeno vozilo naj bo na pregled v delavnico pripeljano z vleko."

Te dni so zavarovalnice polne odškodninskih zahtevkov uničenih in poplavljenih vozil. Popolno ali "totalno" škodo na vozilu razglasijo takrat, ko je vrednost vozila, ki je znižana za vrednost uporabnih delov, manjša od stroškov popravila vozila. Voda in blato lahko vdreta v vse dele vozila in posledično poškodujeta tudi dele, ki bi se po čiščenju lahko zdeli primerni za uporabo. "Pri cenitvi škod zaradi poplav tako upoštevamo, ali je vozilo le stalo v vodi in blatu ali ga je poplavni tok tudi premikal, saj slednje lahko povzroči še poškodbe na karoseriji vozila." Zavarovalnice postopajo po treh mejnih stopnjah:

