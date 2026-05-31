Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenci delajo veliko ur, produktivni pa so precej manj

Luxembourg, 31. 05. 2026 08.30 pred 27 minutami 2 min branja 10

Avtor:
STA M.V.
Zastoji in dela na cesti v Ljubljani

Zaposleni v EU so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, kar je bilo eno uro manj kot desetletje pred tem, je objavil evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečnim tedenskim delovnikom v dolžini 38,3 ure v vrhu članic unije. Slabša je njena uvrstitev po produktivnosti dela.

Eurostat je pred nekaj dnevi objavil podatke o dejansko opravljenih delovnih urah zaposlenih s polnim ali skrajšanim delovnim časom v starostni skupini 20 do 64 let.

Povprečni državljan EU je lani v svoji glavni zaposlitvi dejansko opravil 35,9 ure na teden, medtem ko je bilo v letu 2015 to povprečje pri 36,9 ure.

Najdaljši delovni teden je bil z 39,6 ure v Grčiji. Sledili sta Bolgarija in Poljska (38,7 ure), nato Litva (38,4 ure) in na petem mestu Slovenija s povprečno 38,3 dejansko opravljene delovne ure na teden. Povprečni slovenski delovnik se je sicer glede na leto 2015 skrajšal za 0,7 delovne ure.

Tudi sicer so nad evropskim povprečjem skoraj izključno članice iz južne in srednje ter vzhodne Evrope.

Pod povprečjem oz. v spodnjem delu lestvice so medtem izključno razvita zahodno- in severnoevropska gospodarstva. Tako je bil najkrajši delovni teden lani na Nizozemskem (31,9 ure), sledile so Nemčija in Danska (33,9 ure), Avstrija (34,0 ure), Belgija (34,3 ure) in Finska (34,7 ure).

Delo za računalnikom
Delo za računalnikom
FOTO: Shutterstock

Drugačno sliko pa kažejo podatki Eurostata o produktivnosti dela, ki se meri z ustvarjenim realnim BDP na opravljeno delovno uro. Najvišje po tem kazalniku je Irska z okoli 225 odstotkov povprečja unije, pa čeprav je po opravljenih delovnih urah pod povprečjem povezave. Sledijo Luksemburg (153 odstotkov), Belgija (130 odstotkov), Danska in Nizozemska (nekaj nad 114 odstotkov) in Avstrija (nekaj več kot 111 odstotkov). Nad povprečjem so tudi druga najbolj razvita gospodarstva EU.

Pod povprečjem pa so članice unije iz južne in srednje ter vzhodne Evrope, ki dohitevajo povprečno razvitost sedemindvajseterice.

Slovenija se je s skoraj 86 odstotki povprečne produktivnosti EU uvrstila na 17. mesto med članicami.

Na dnu lestvice so bile Bolgarija (59 odstotkov), Grčija (67 odstotkov), Latvija (70 odstotkov) in Madžarska (nekaj nad 73 odstotkov).

delo produktivnost ure slovenija eu

Močan veter podiral drevesa, zaradi strel zagorela gozd in hlev

Po Ljubljani brnijo vespe

24ur.com Največ delajo Grki in Poljaki, najmanj Nizozemci in Nemci
24ur.com 55.000 delovno preobremenjenih Slovencev
24ur.com Kako obremenjene so slovenske plače?
24ur.com Skrajšali so delovni teden, kakšni so rezultati?
24ur.com 'Ljudi pač ni, težko dobimo delavce'
Cekin.si Ali ste med najnižje plačanimi delavci v Sloveniji?
24ur.com Delamo Slovenci več kot povprečen Evropejec?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kakorkoliže
31. 05. 2026 09.08
Bo treba delat 16 ur na dan, cel teden. Bodo kapitalisti potem zadovoljni?
Odgovori
0 0
Abica
31. 05. 2026 09.06
Visenje v sluzbi, da se nabije 8 ur, ni isto kot produktivnost. Kjer se to da, bi bilo smiselno delovni dan skrajsati. Produktivnost bo ista ali boljsa, saj bodo ljudje motivirani.
Odgovori
+1
1 0
tech
31. 05. 2026 09.02
"Slovenija s povprečno 38,3 dejansko opravljene delovne ure na teden." pol pa zopet ni toliko bolniških. Je v povprečju EU bistveno več, če gledamo število ur na teden. Ali imajo ogromno več dopusta.
Odgovori
-1
1 2
Minifa
31. 05. 2026 09.01
Kaj pa nevidno delo od doma ??
Odgovori
+2
3 1
Borec21
31. 05. 2026 09.00
Ker ste zmešali jabuke in hruške je sliks popačena. Javni sektor nvoji razne agencije to znižuje gospodarstvu raiting ker mora delati tudi za njih jn je produktivnost nadpovprečna
Odgovori
+1
1 0
Matic Klemen?i?
31. 05. 2026 08.59
so/smo tudi plačani, veliko manj. ;)
Odgovori
-1
0 1
Endless
31. 05. 2026 08.57
Šiht bi moral biti 4-6 ur efektivnega dela in to je to. Firme, ki imajo 1 izmensko delo je to 9.00 - 14.00, jurčka in pol v žep in vsi srečni
Odgovori
+1
2 1
Borec21
31. 05. 2026 09.00
Ktajcem to dopovej 669
Odgovori
+0
1 1
Vakalunga
31. 05. 2026 08.53
Niso upoštevali NEVIDNEGA dela, vsi levi garajo na ta način ) predvsem pa javni sektor, Pa da ne pozabimo šolnikov, ( Štrudlove armade ) ki so kar 200 dni na riti doma, pardon opravljajo NEVIDNO DELO.
Odgovori
+6
6 0
Delavec_Slo
31. 05. 2026 08.50
Normalno, če v statistiko vzamejo ves narod z JU, kjer delajo samo 4 ure na dan!
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Še vedno obseden s Kate Middleton
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
vizita
Portal
Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
cekin
Portal
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Madrid postaja novi Miami za bogate
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
moskisvet
Portal
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
dominvrt
Portal
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Kotlina
Kotlina
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725