Slovenci delajo veliko ur, produktivni pa so precej manj

Eurostat je pred nekaj dnevi objavil podatke o dejansko opravljenih delovnih urah zaposlenih s polnim ali skrajšanim delovnim časom v starostni skupini 20 do 64 let.

Povprečni državljan EU je lani v svoji glavni zaposlitvi dejansko opravil 35,9 ure na teden, medtem ko je bilo v letu 2015 to povprečje pri 36,9 ure.

Najdaljši delovni teden je bil z 39,6 ure v Grčiji. Sledili sta Bolgarija in Poljska (38,7 ure), nato Litva (38,4 ure) in na petem mestu Slovenija s povprečno 38,3 dejansko opravljene delovne ure na teden. Povprečni slovenski delovnik se je sicer glede na leto 2015 skrajšal za 0,7 delovne ure.

Tudi sicer so nad evropskim povprečjem skoraj izključno članice iz južne in srednje ter vzhodne Evrope.

Pod povprečjem oz. v spodnjem delu lestvice so medtem izključno razvita zahodno- in severnoevropska gospodarstva. Tako je bil najkrajši delovni teden lani na Nizozemskem (31,9 ure), sledile so Nemčija in Danska (33,9 ure), Avstrija (34,0 ure), Belgija (34,3 ure) in Finska (34,7 ure).