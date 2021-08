Slovenci dobrodelni tudi izven meja

Slovenci znamo stopiti skupaj, ko je treba. To smo pokazali in dokazali že mnogokrat, pa naj gre za sosede, prijatelje ali neznance. Solidarni smo tudi sredi zadnjega preizkusa človečnosti, globalne pandemije. Z več kot 220 tisoč evri ste samo lani pomagali slovenski Karitas, s tem pa omogočili nove zdravstvene centre in porodnišnice v Ruandi in Burundiju, kot tudi šole in nove možnosti za delo domačinom, ki so zaradi epidemije ostali brez prihodka, zaradi zapiranja držav pa brez vedno dražje hrane.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:58 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Misijonarka Vesna Hiti o dobrodelnosti Slovencev 02:59 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Dobrodelni Slovenci icon-chevron-left icon-chevron-right