Slovenci glede povečanja izdatkov za obrambo razdeljeni

Povprašali so jih tudi, kdo ima največ možnosti za to, da bosta dosežena premirje in mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino. Slovenci so največ možnosti pripisali administraciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in sicer 58 odstotkov. Manj so v anketi izrazili prepričanje, da bo to uspelo EU (45 odstotkov), še manj pa, da bi dogovor dosegla ruski in ukrajinski predsednik Vladimir Putin in Volodimir Zelenski (22 odstotkov).

Slovenci ob tem niso bili pretirano optimistični glede vpliva krize evroatlanstkih odnosov na Evropo. Večina, 57,3 odstotka, jih je namreč menila, da se bo Evropa še bolj razdelila. Slaba petina (19,1 odstotka) je bila prepričanih, da se bo Evropa okrepila, 8,1 odstotka jih je menilo, da kriza ne bo vplivala na Evropo, medtem ko jih 15,5 odstotka vprašanih ni imelo mnenja.

Raziskavo je Mediana za časnik Delo izvedla od 3. do 6. marca na reprezentativnem vzorcu 726 prebivalcev Slovenije.