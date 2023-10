Ljudje, ki v Sloveniji rešujejo življenja, so med najboljšimi na svetu. Naši gasilci so to dokazali na svetovnem prvenstvu, kjer redno osvajajo medalje. In kot se za svetovnega prvaka spodobi, so radovljiški gasilci za svojega kolega Patrika Štefelina pripravili sprejem. Patrik je namreč v tandemu s prijateljem iz Poljske postal svetovni prvak v spretnostih, ki pridejo prav takrat, ko sekunde ne odločajo o medaljah, ampak o življenjih.