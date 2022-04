Slovenci lani za 10 jajc odšteli 12 odstotkov več kot leto prej

Pirhi so del velikonočnega zajtrka, pripravljanje pisanih jajc pa je eden izmed priljubljenih običajev.

Poglejmo, kako je z jajci oziroma pirhi, ki sicer predstavljajo kaplje krvi Jezusa Kristusa med križanjem. Statistika Sursa razkriva, da je bila povprečna cena 10 jajc lani 2,02 evra, kar je 12,2 odstotka več kot leto prej. V letu 2020 je bila stopnja samooskrbe s tem živilom 95-odstotna, našteli pa smo kar 1,3 milijona kokoš nesnic, ki so v povprečju vsak dan znesle 0,9 milijona jajc. Slovenci imamo radi kokošja jajca, potrjujejo številke. 173 jih je vsak prebivalec porabil v 2020 (Surs je v izračunu dodal tudi izgube in spremembe zalog na ravni trgovine na drobno in končnih uporabnikov).