Slovenci letos rušili rekorde v dobrodelnosti: 'Vse to navdaja z nekim upanjem za prihodnost'

Slovenke in Slovenci smo letos na široko odpirali srca, pokazali, da nam je mar, stopili skupaj in resnično dokazali, da več, kot daš, več imaš. Rekordnih 353.000 tisoč evrov je bilo za družine zbranih v 28-urnem maratonu ekipe Radia 1, ena družina pa je že jeseni posebej prirasla k srcu vsem. Mali junak Kris je povezal vso Slovenijo in dokazal, da se vse da, še največ, ko dvamilijonski narod stopi skupaj in v manj kot tednu dni ne le doseže, ampak preseže cilj.

Potem ko smo Slovenci septembra v enem tednu za Krisa zbrali rekordnih več kot tri miljone evrov, je rekorde v dobrodelnosti prejšnji teden skupaj z ekipo Radia 1 podiral tudi radijski voditelj Denis Avdić. V 28-urnem maratonu so zbrali za več kot 300 tisoč evrov donacij. "Gre za fantastično številko.Tukaj sicer ni šlo za to, da nekomu rešujemo življenje, ampak za človeka dostojno življenje. Nekomu je zgorela kurilnica, nimajo ogrevanja, nekdo potrebuje denar za fizioterapije, ki bi mu omogočile, da napreduje in se hitreje postavi na noge. Nekateri enostavno potrebujejo pomoč pri tem, da plačajo položnice, ki so se jim nabrale ter ne morejo iz tega začaranega kroga. Tukaj potem ta sredstva iz radijskega maratona, ki smo jih zbrali, res mnogim družinam po celotni Sloveniji pomagajo, da na novo začnejo novo leto,"je v oddaji 24UR ZVEČER poslanstvo projekta razložil Avdić.

Gosta oddaje 24UR ZVEČER sta bila voditelj Denis Avdić in duhovnik Božo Rustja. FOTO: POP TV

Ob organizaciji letošnjega dogodka so se srečevali z vprašanji, kakšen odziv lahko pričakujejo glede na dejstvo, da je nedolgo nazaj potekala velika dobrodelna akcija za malega Krisa. "Zagotovo je bil izziv," je priznal voditelj in vnovič poudaril, da "ni šlo za to, da nekomu rešimo življenje, ampak da pomagamo našim sosedom, prijateljem v stiski". Kot je še povedal, se mu zdi "prav, da smo se še enkrat odzvali". Kako pa s časovno distanco na zgodovinski znesek denarja, ki ga je celotna Slovenija zbrala za Krisa, danes gleda njegova mamica Ana Jerak?"Samo to je še obstajalo, ni bilo več dosti nekaj alternativ," se je trenutkov pred začetkom akcije za oddajo 24UR ZVEČER iz Los Angelesa spomnila Jerakova in dodala, da so potem, ko so izvedeli za čudežno zdravilo, ki bi lahko pomagalo Krisu, preprosto šli"na vse ali nič".

"Kris se zdaj počuti veliko boljše, sam se končno zaigra," je povedala njegova mamica Ana Jerak. FOTO: POP TV