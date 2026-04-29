Slovenci na Kubo prinesli več kot 50 kg zdravil in druge humanitarne pomoči

Študenti so 28. aprila na Kubo odpotovali v okviru samoorganizirane civilne iniciative, pri kateri so sodelovale različne organizacije, vključno z društvom Iskra. Zdravila in humanitarno pomoč so študenti predali različnim organizacijam, s katerimi se bodo v naslednjih dveh tednih tudi sestali in spremljali družbenopolitične razmere v državi.

Slovenski študentje so zbirali predvsem zdravila in osnovne medicinske pripomočke, ki jih je na Kubi po navedbah tamkajšnjega veleposlaništva kronično premalo. Med zbranimi izdelki so bila zdravila proti bolečinam in vročini, kot sta paracetamol (Lekadol, Daleron), zdravila za zdravljenje kožnih in glivičnih obolenj (Canesten, Lamisil), pa tudi vitamini (C, D, A in B-kompleks) ter dodatki železa. Zbirali so še nekatere druge nujne izdelke, denimo ventolin, praške za rehidracijo, tablete za purifikacijo vode, ultrazvočni gel, mleko v prahu za dojenčke ter zdravila proti alergijam.

Predstavnik društva Iskra Metod Miklič je na novinarski konferenci dejal, da je akcija Prebijmo embargo zbrala številne, ki "vidijo smisel v pomaganju državi, ki se sooča z imperialističnim nasiljem ZDA". V luči obiska študentov na Kubi je poudaril, da je Slovenija kot članica zveze Nato pripomogla k zagotavljanju interesov zunanje politike ZDA.

Miklič je dodal, da bodo v društvu Iskra še naprej zbirali donacije in materialno pomoč za Kubo, pri čemer trenutno sodelujejo z organizacijo mediCuba Evropa pri njihovi kampanji zbiranja donacij za srčne spodbujevalnike ter gradnjo sončnih celic. Donacije za Kubo pa bodo predstavniki Iskre pobirali tudi na prvomajskem pikniku v ljubljanskem parku Tabor.

ZDA blokirajo oskrbo Kube z energijo, potem ko so v začetku januarja odstavile venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki je bil glavni zaveznik Havane. Predsednik ZDA Donald Trump je v zadnjih mesecih večkrat dejal, da je po napadu na Venezuelo v začetku leta na vrsti Kuba. Država, ki je v veliki meri odvisna od tuje pomoči in dobave nafte od zaveznikov, se je že pred ameriško blokado soočala z najhujšo gospodarsko in energetsko krizo v zadnjih desetletjih, ki se je tako še poglobila.