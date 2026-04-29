Slovenija

Slovenci na Kubo prinesli več kot 50 kg zdravil in druge humanitarne pomoči

Ljubljana/Havana, 29. 04. 2026 15.57 pred 35 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA M.P.
Pomanjkanje zdravil na Kubi

Pet slovenskih študentov je prispelo na Kubo, kamor so v sklopu akcije Prebijmo embargo dostavili več kot 50 kilogramov zdravil in druge humanitarne pomoči. V Študentskem društvu Iskra so na današnji novinarski konferenci ob tem opozorili na imperializem ZDA in humanitarno krizo, ki jo je povzročil embargo, ki so ga ZDA uvedle proti Kubi.

Slovenski študentje so zbirali predvsem zdravila in osnovne medicinske pripomočke, ki jih je na Kubi po navedbah tamkajšnjega veleposlaništva kronično premalo. Med zbranimi izdelki so bila zdravila proti bolečinam in vročini, kot sta paracetamol (Lekadol, Daleron), zdravila za zdravljenje kožnih in glivičnih obolenj (Canesten, Lamisil), pa tudi vitamini (C, D, A in B-kompleks) ter dodatki železa. Zbirali so še nekatere druge nujne izdelke, denimo ventolin, praške za rehidracijo, tablete za purifikacijo vode, ultrazvočni gel, mleko v prahu za dojenčke ter zdravila proti alergijam.

Študenti so 28. aprila na Kubo odpotovali v okviru samoorganizirane civilne iniciative, pri kateri so sodelovale različne organizacije, vključno z društvom Iskra. Zdravila in humanitarno pomoč so študenti predali različnim organizacijam, s katerimi se bodo v naslednjih dveh tednih tudi sestali in spremljali družbenopolitične razmere v državi.

Predstavnik društva Iskra Metod Miklič je na novinarski konferenci dejal, da je akcija Prebijmo embargo zbrala številne, ki "vidijo smisel v pomaganju državi, ki se sooča z imperialističnim nasiljem ZDA". V luči obiska študentov na Kubi je poudaril, da je Slovenija kot članica zveze Nato pripomogla k zagotavljanju interesov zunanje politike ZDA.

Miklič je dodal, da bodo v društvu Iskra še naprej zbirali donacije in materialno pomoč za Kubo, pri čemer trenutno sodelujejo z organizacijo mediCuba Evropa pri njihovi kampanji zbiranja donacij za srčne spodbujevalnike ter gradnjo sončnih celic. Donacije za Kubo pa bodo predstavniki Iskre pobirali tudi na prvomajskem pikniku v ljubljanskem parku Tabor.

ZDA blokirajo oskrbo Kube z energijo, potem ko so v začetku januarja odstavile venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki je bil glavni zaveznik Havane. Predsednik ZDA Donald Trump je v zadnjih mesecih večkrat dejal, da je po napadu na Venezuelo v začetku leta na vrsti Kuba. Država, ki je v veliki meri odvisna od tuje pomoči in dobave nafte od zaveznikov, se je že pred ameriško blokado soočala z najhujšo gospodarsko in energetsko krizo v zadnjih desetletjih, ki se je tako še poglobila.

Machine
29. 04. 2026 16.52
haha
brezveze13
29. 04. 2026 16.35
to pa je bil izlet za par študentov verjamem da so stroški poti enega samega študenta presegali vrednost dostavljenega materijala razen če so nosili kakšen poseben prah
Rothschild1
29. 04. 2026 16.33
Saj bi se smejal, ce ne bi bilo zalostno
