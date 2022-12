Slovenci na kulinaričnem prvenstvu v Luksemburgu prejeli srebro

Losos z glazuro, pire črne leče s sipinim črnilom, jagnječji hrbet z lešnikovo skorjico in še kar nekaj vrhunskih in dovršenih jedi je na prestižnem svetovnem kulinaričnem prvenstvu v Luksemburgu konec novembra v elitni kategoriji članskih reprezentanc slovensko kuharsko reprezentanco odelo v srebro. Med skupno 15 moštvi je slovenska kuharska trinajsterica ostalim tri tisoč kuharjem na tekmovanju uspela dokazati, da se lahko postavlja ob bok svetovnim virtuozom visoke kulinarike, denimo Italijanom in Norvežanom. Pa tudi, da je marsikaj mogoče, čeprav je bil rok za priprave zelo kratek in četudi je na tekmovanju nastopila s pretežno mlado ekipo, ki izkušenj z največjih svetovnih tekmovanj pravzaprav še ni imela.