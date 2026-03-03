Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Za reševanje ujetih Slovencev vlada prerazporedila 1,5 milijona evrov

Maskat/Ljubljana, 03. 03. 2026 10.26 pred 45 minutami 3 min branja 154

Avtor:
Neža Mlakar STA
Slovenci čakajo na avtobuse za Oman

V Dubaju ujeti Slovenci so se že odpeljali v Oman, poleteli pa naj bi popoldne. Prednost imajo družine z majhnimi otroki, starejši in bolni. Poleg današnjega sta za sredo načrtovana še dva poleta, so v ponedeljek sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Iz Omana proti Sloveniji bo poletelo prvo posebno letalo s slovenskimi državljani, ki so na Bližnjem vzhodu obtičali zaradi prekinitve letov po sobotni ameriško-izraelski vojaški operaciji proti Iranu. Vlada je v ponedeljek sporočila še, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane.

Preberi še Iz Dubaja: 'Vsako noč so alarmi, zato spimo oblečeni'

"Zvečer so določene ljudi poklicali, da se odpravijo na odhod z avtobusi do Omana," nam je povedala Veronika Pirh, ki se še vedno nahaja v Dubaju. Prednost imajo namreč družine z majhnimi otroki, starejši in bolni. Sama ima najstniške otroke, zato niso na prioritetni listi.

Trenutno vpisujejo nove potnike, ki bodo v prihodnjih dneh zapustili lokacijo, je dejala, saj naj bi vlado presenetilo število ljudi, ki so trenutno ujeti na Bližnjem vzhodu (okoli 700 ljudi). Veliko družin z dojenčki naj se danes še ne bi ukrcalo na letalo in naj ne bi bili poklicani, je še dejala.

Neuradno naj bi zaradi velikega števila ljudi organizirali letalski prevoz tudi iz Dubaja, "kar se nam zdi smiselno, saj jih je ogromno ujetih prav tu", pravi Veronika. "V Omanu pa so tudi ljudje, ki bi radi zapustili letališče, imajo pa trenutno prednost za vkrcanje ti, ki jih pripeljejo iz Dubaja. Cela zmeda," je še dodala.

1,5 milijona evrov za reševanje

Vlada je na današnji dopisni seji odločila o prerazporeditvi sredstev na Generalni sekretariat vlade za najem letala, ki bi slovenske državljane in njihove družinske člane, ujete v Združenih arabskih emiratih in Omanu, pripeljalo na letališče v Sloveniji oziroma njeni neposredni bližini, so sporočili.

Vlada je namreč na včerajšnji dopisni seji naložila Generalnemu sekretariatu vlade, da izpelje postopek javnega naročila za izvedbo najema letala. Za ta namen vlada na GSV prerazporeja 1,5 milijona evrov iz splošne proračunske rezervacije.

Danes polet prvega posebnega letala

Vojna na Bližnjem vzhodu je povzročila številne motnje v letalskem prometu. Letalske družbe so odpovedale več kot 2000 poletov, mnogi potniki so obtičali na letališčih, zlasti na ključnih tranzitnih točkah v Dohi in Dubaju.

Kot so v ponedeljek sporočili iz kabineta predsednika vlade, bo predvidoma danes iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo. V sredo sta načrtovana še dva poleta. Vračanje v domovino bo potekalo organizirano in postopoma, ob upoštevanju varnostnih razmer. Prednost bodo imele družine z otroki.

Slovenci čakajo na avtobuse za Oman
Slovenci čakajo na avtobuse za Oman
FOTO: Bralka

Podpredsednik vlade Matej Arčon je v ponedeljek ob robu slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju dejal, da urejajo prevoze z drugih območij do omanskega glavnega mesta Maskat, od koder naj bi "v naslednjih dneh poleteli čarterski leti".

Več kot 700 slovenskih državljanov

Po navedbah ministrstva za zunanje in evropske zadeve se je na ministrstvo in veleposlaništvo v Abu Dabiju do ponedeljka javilo več kot 700 slovenskih državljanov. Ocenili so, da se jih približno sto nahaja še v Omanu in drugod na Bližnjem vzhodu.

Težave zaradi odpovedanih letov imajo tudi Slovenci v drugih delih sveta, ki bi se morali domov vračati prek letalskih vozlišč, kot so Dubaj, Abu Dabi in Doha, ki so zaprta. Generalni sekretar združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević je ocenil, da se skupno okoli tisoč slovenskih turistov ne more vrniti domov.

oman letala avtobus slovenci

V avli, skozi katero prihajajo po upanje

'Ne sprašujemo, zakaj niso dokončali šole. Vprašamo jih, kako so'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI154

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
03. 03. 2026 12.16
Kako levuhad podpira džihadiste, je prav neverjetno.
Odgovori
0 0
asdfghjklč
03. 03. 2026 12.15
Kaj bo iran svaril evropo? Sami so začeli napadati države, ki nimajo z ZDA in izraelom nič, zdaj so napadli še ciper, in oni zdaj hočejo, da se ne smejo braniti ali jim malo omejiti zadeve? Hočejo povedati, da lahko oni napadajo vse naokoli? Potem tudi ukrajina lahko napade po belorusiji ruske baze.
Odgovori
-1
1 2
ACC0
03. 03. 2026 12.14
Prednost imajo starejsi in bolni...tam pa so mladi in zdravi influencarji in only fansi.
Odgovori
+6
6 0
Belištumf
03. 03. 2026 12.16
torej ne bodo nikoli prisli na letalo 🤣
Odgovori
+1
1 0
HitraVeverca
03. 03. 2026 12.14
Zakaj 1.5 mil??? Vojna ni izredni primer, za podaljševanje tvojega dopusta, če nimaš denarja ne rini dol. Ta denar bi lahko bil namenjen za zdravstvo, kmeta...
Odgovori
+3
5 2
komandos
03. 03. 2026 12.12
Zakaj pa rinejo tja kamor ni treba vsi so vedel da tam zelo v loncu vre in da bo lonec kmalu eksplodiral ovce neumne
Odgovori
+4
6 2
Julijann
03. 03. 2026 12.12
Potem pa denar izterjati od turističnih agencij, ki so kar prodajale aranžmaje. Kdor je šel pa v lastni režiji pa naj sam vrne.
Odgovori
+5
6 1
Belištumf
03. 03. 2026 12.12
Se vedno Z DOJENČKI V DUBAJ!..pametno
Odgovori
+6
6 0
alicante1234
03. 03. 2026 12.10
Zadevo naj na koncu vzame pod drobnogled antikorupcijska komisija in policija, da vidimo ali obstajajo še kakšne prijateljske ali sorodne povezave med evakuiranci in tistimi ki organizirajo to pustolovščino. Gre za nevestno porabo javnih sredstev in sum zlorabe uradnega položaja. Sicer pa imamo dve novi vojaški transportni letali, a niso bile nabavljene prav zaradi takšnih primerov?
Odgovori
+5
6 1
GJ19
03. 03. 2026 12.10
Nekdo, ki si je lahko privoščil letovanje v Dubaj in drugih okoliških mestih mora zdaj država pokrivat stroške, da pridejo nazaj. Neverjetno, spet tistim pomagat ko itak že imajo več keša kot večina slovencev.
Odgovori
+7
8 1
mojcd
03. 03. 2026 12.09
Trump je v to vkorakal sam, s svojim ego izraelskim prijateljem ki spi z rdecim gumbom. Evropa se distancira pravilno. Upam pa da se zavedate da ce volite SDS da se bo nase mnenje TAKOJ spremenilo, in smo zraven
Odgovori
-2
2 4
Wolfman
03. 03. 2026 12.09
Dan mogoče dva dni še imate čas, potem bo pa zelo grdo.
Odgovori
+2
2 0
blue3dragon
03. 03. 2026 12.06
Jutri bodo začeli skoraj normalno leteti...
Odgovori
-2
1 3
mojcd
03. 03. 2026 12.05
Bravo vlada, za svoje je treba najprej poskrbeti, jamraci bodo vedno jamrali
Odgovori
-1
4 5
zmerni pesimist
03. 03. 2026 12.05
Cena je pa res velika za ta denar pridem v sidney in nazaj
Odgovori
+1
2 1
štajerc65
03. 03. 2026 12.05
Vsem želim srečno vrnitev četudi s pomočjo vlade. Rad pa bi videl tudi račun ki ga bo vlada izstavil agencijam, ker nobena polica ne krije terorističnega napada in vojnega stanja.
Odgovori
+8
8 0
HardKore
03. 03. 2026 12.02
A jaz k nisem šel v Dubai dobim pa vavčer za naslednje potovanje?
Odgovori
+11
12 1
St. Gallen
03. 03. 2026 12.12
Bone ti je samo Jansa dal
Odgovori
+1
2 1
štajerc65
03. 03. 2026 12.02
Vlada a bo Dubai10 na 1919 da se te ljudi spravi domov. Italijani so to že naredili.
Odgovori
+3
4 1
KomentInfoButaleReport 2.6
03. 03. 2026 12.02
Strogo zaupno! Litijska podrtija … podrtija na Litijski v Ljubljani. 7.000.000,00+
Odgovori
+11
11 0
JApajaDAja
03. 03. 2026 12.05
13 k računalniškega šrota tudi cca 7mio..
Odgovori
+4
4 0
KomentInfoButaleReport 2.6
03. 03. 2026 12.01
Litijska podrtija … podrtija na Litijski v Ljubljani. 7.000.000,00+
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
03. 03. 2026 12.00
IS58 Preberi članek.Ce jih je 1000 je pride na enega 1500e.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Kaj dojenček zaznava v maternici
Kaj dojenček zaznava v maternici
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrepežljivi, biki iščejo toplino
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrepežljivi, biki iščejo toplino
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
Domen Prevc bo kmalu ponovno navdušil Slovence
vizita
Portal
Doživela nenaden kolaps pljuč
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
7 živil, ki lahko zmanjšujejo vnetja v telesu
Nenadna intoleranca na hrano v odrasli dobi: vzroki, simptomi in kdaj k zdravniku
Nenadna intoleranca na hrano v odrasli dobi: vzroki, simptomi in kdaj k zdravniku
cekin
Portal
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Na voljo aplikacija za preverjanje veljavnosti vinjet
Na voljo aplikacija za preverjanje veljavnosti vinjet
moskisvet
Portal
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
okusno
Portal
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
To je najbolj okusen način priprave lososa
To je najbolj okusen način priprave lososa
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551