Za reševanje ujetih Slovencev vlada prerazporedila 1,5 milijona evrov

Iz Omana proti Sloveniji bo poletelo prvo posebno letalo s slovenskimi državljani, ki so na Bližnjem vzhodu obtičali zaradi prekinitve letov po sobotni ameriško-izraelski vojaški operaciji proti Iranu. Vlada je v ponedeljek sporočila še, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane.

"Zvečer so določene ljudi poklicali, da se odpravijo na odhod z avtobusi do Omana," nam je povedala Veronika Pirh, ki se še vedno nahaja v Dubaju. Prednost imajo namreč družine z majhnimi otroki, starejši in bolni. Sama ima najstniške otroke, zato niso na prioritetni listi. Trenutno vpisujejo nove potnike, ki bodo v prihodnjih dneh zapustili lokacijo, je dejala, saj naj bi vlado presenetilo število ljudi, ki so trenutno ujeti na Bližnjem vzhodu (okoli 700 ljudi). Veliko družin z dojenčki naj se danes še ne bi ukrcalo na letalo in naj ne bi bili poklicani, je še dejala. Neuradno naj bi zaradi velikega števila ljudi organizirali letalski prevoz tudi iz Dubaja, "kar se nam zdi smiselno, saj jih je ogromno ujetih prav tu", pravi Veronika. "V Omanu pa so tudi ljudje, ki bi radi zapustili letališče, imajo pa trenutno prednost za vkrcanje ti, ki jih pripeljejo iz Dubaja. Cela zmeda," je še dodala.

1,5 milijona evrov za reševanje

Vlada je na današnji dopisni seji odločila o prerazporeditvi sredstev na Generalni sekretariat vlade za najem letala, ki bi slovenske državljane in njihove družinske člane, ujete v Združenih arabskih emiratih in Omanu, pripeljalo na letališče v Sloveniji oziroma njeni neposredni bližini, so sporočili. Vlada je namreč na včerajšnji dopisni seji naložila Generalnemu sekretariatu vlade, da izpelje postopek javnega naročila za izvedbo najema letala. Za ta namen vlada na GSV prerazporeja 1,5 milijona evrov iz splošne proračunske rezervacije.

Danes polet prvega posebnega letala

Vojna na Bližnjem vzhodu je povzročila številne motnje v letalskem prometu. Letalske družbe so odpovedale več kot 2000 poletov, mnogi potniki so obtičali na letališčih, zlasti na ključnih tranzitnih točkah v Dohi in Dubaju. Kot so v ponedeljek sporočili iz kabineta predsednika vlade, bo predvidoma danes iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo. V sredo sta načrtovana še dva poleta. Vračanje v domovino bo potekalo organizirano in postopoma, ob upoštevanju varnostnih razmer. Prednost bodo imele družine z otroki.

Slovenci čakajo na avtobuse za Oman FOTO: Bralka

Podpredsednik vlade Matej Arčon je v ponedeljek ob robu slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju dejal, da urejajo prevoze z drugih območij do omanskega glavnega mesta Maskat, od koder naj bi "v naslednjih dneh poleteli čarterski leti".

Več kot 700 slovenskih državljanov