'Slovenci ne bomo lačni, če bomo za obrambo namenili dva odstotka'

Naša tradicija, da stopimo skupaj, ko so naravne katastrofe, je potrjena, ko pa gre za vojsko, je pa treba vse te strukture kombinirati, tako da bomo v prihajajoči resoluciji zagotovili potrebna sredstva za obrambo, pravi: "Absolutno na način, ne da bi kogarkoli za kaj prikrajšali. Zavračamo trditve, da bomo Slovenci lačni, če bomo za obrambo namenili dva odstotka. Rusi dajo za obrambo sedem odstotkov, pa niso lačni." Skozi tri aspekte, obrambo, varnost in odpornost bomo zagotovili razmere, da bo Slovenija vsako krizo pripravljena preživeti, dodaja.

Volk: Države morajo same poskrbeti za svojo varnost in odpornost

Naši dedje so si svobodo izborili s puško, ne z deklaracijo

Očitke Levice zavrača: "Gospod Vatovec pozablja, da je tradicija slovenskega naroda tradicija uporništva. Naši dedje so si svobodo izborili s puško, ne z deklaracijo. Okupatorje smo pregnali s puško. Tradicije, sposobnosti slovenske obrambe so močne in velike in tradicije uporništva, začenši z Maistrom, ki ozemlja Sloveniji ni pridobil z razglasi, ampak z vojaki."

Koliko pa je pri tem pomembno, da začnemo uresničevati svoje zaveze do Nata, po novem predlogu naj bi zaveznice morale za Nato namenjati 3 in pol odstotka za obrambo? "Za Nato že ne, za obrambo pa prav gotovo." Spomnil je, da ne gre za neke neuporabne tanke, ampak da ti pomagajo v primeru katastrof in pomoč civilnemu prebivalstvu, v razmerah, kot so bile poplave...