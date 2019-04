'Slovenci ne potujemo več za vsako ceno, želimo si kakovosti'

"Lahko rečemo, da se naši potniki odločajo tako za počitnice oz. oddih, kot za raziskovanje in odkrivanje krajev. Toliko, kot je gostov, toliko je želja," so zapisali in dodali, da bo z njihovo turistično agencijo letos med prvomajskimi prazniki potovalo kar nekaj tisoč potnikov. Največ se jih je odločilo za potovanja ali počitnice v Evropi in Sredozemlju, velik odstotek pa bo tudi na daljših destinacijah, kjer bodo odkrivali raznoliki svet in čudovite dežele bližnjega vzhoda.

"Popotniki smo kar unikati in imamo zelo različne želje. Glede na to, da nas Slovencev številčno ni prav veliko, je zato še toliko težje ugotavljati kakšen večji trend. Povsod radi gremo, smo zelo potovalno usmerjen narod, povsod, kamor se odpravimo, vedno najdemo kakšnega Slovenca. Trend, ki ga opažamo v zadnjih dveh letih, je, da smo Slovenci za svoj prosti čas pripravljeni nameniti več denarja, izbrati kvaliteto in zaupati organizacijo svojega potovanja izkušenemu ter dobremu ponudniku. Ne potujemo torej več za vsako ceno, temveč želimo kvaliteto," so še zapisali.

Njihovi gostje se na večino potovanj odpravijo z letali, na bližnje destinacije pa z avtobusi in vlaki. Odločajo se za cenovno različne izlete in potovanja – od najcenejših, za katera odštejejo po nekaj deset evrov, pa vse do najdražjih potovanj, ki stanejo med 10.000 in 15.000 evrov. "Povprečno pa naši gostje za počitnice ali potovanje odštejejo nekje med 300 in 700 evrov na osebo."

Prvomajska potovanja so tradicionalno tista, ki se jih v povprečju udeleži tretjina naših potnikov, pa so nam povedali na potovalni agenciji Kompas. V letošnjem letu imajo od več kot 150 razpisanih potovanj zagotovljenih že več kot 100 avtobusnih, letalskih in "interkonti" aranžmajev.

"Če privlačnost destinacij ocenjujemo po številu potnikov, so to še vedno potovanja po Evropi, ki pa so tudi cenovno najbolj dostopna. Sodobni turisti, (po)potniki se vračajo nazaj k naravi in manjšim krajem; predvsem imajo radi potovanja, ki ponujajo več (dodatne lokalne znamenitosti, lokalna hrana, poudarek na doživeti, občutiti, okusiti nekaj več v okolju, kamor potujemo). Na segmentu počitnic še vedno prednjačijo destinacije v Sredozemskem morju (Jadranska obala - Hrvaška, Grčija, Italija, izredni porast zopet beleži Turčija). Globalno se zelo poudarja, da se po obdobju "must wi-fi" potovanj pojavljajo novi trendi v turizmu in produkti, ki obljubljajo ti. "digital detox oz. unplugged počitnice" brez vseh mogočih "gadgetov" in stalne dosegljivosti – stari dobri dopust brez telefona, računalnika in tablice. Vedno več pa je tudi individualnih povpraševanj po ne tako turističnih destinacijah in sploh potovanj/počitnic, pripravljenih po meri naročnika. Trend so počitnice in potovanja za ciljne skupine, kot npr. aktivne počitnice in potovanja na najbolj odmaknjenih krajih sveta (Antarktika, drevesne hišice, ...) Če sodimo privlačnost po "vau efektu", potem so to še vedno sanjske počitnice na različnih otočjih sveta (Karibi, Tajska, Zelenortski otočki, …)"

Način prevoza je odvisen od same destinacije in njene dostopnosti. Na odločitev zagotovo vpliva, ali je letalski prevoz iz Ljubljane, ali se leti direktno in ali je organizirano posebno letalo (čarter) iz Ljubljane.