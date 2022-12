Pred vrati so prazniki, čas ko se bodo, mize šibile od dobrot in pijač. Tako kot se skrbno sestavlja jedilnike, se tudi skrbno določi pijačo, ki sodi zraven. Največ se popije vina, a k vsaki hrani ustreza drugačno vino, zato pa poskrbijo vinski svetovalci ali Sommelieri. Štajerski so pred dnevi praznovali 25 letnico društva. Za najdaljšo noč v letu priporočajo, da se izogibate rdečih ali kot jim sami pravijo težkih vin in posegate po lahkotnejših.