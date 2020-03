Slovenci po italijanskem zgledu zapeli in zaigrali z balkonov in oken

Slovenski glasbeniki so na celotno javnost naslovili poziv k spontanim glasbenim in pevskim nastopom na svojem domu danes ob 18. uri po vsej Sloveniji. Pobudo je podprl tudi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ki poudarja, da glasba človeka navda s pozitivnimi čustvi in upanjem. Po italijanskem zgledu so z balkonov in oken zapeli in zaigrali tudi Slovenci. Za vas smo zbrali nekaj takšnih posnetkov.

