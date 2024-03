Slovenci pogoste žrtve kripto goljufov: lani oškodovali več kot 500 oseb

Z Generalne policijske uprave so sporočili, da so policisti v zadnjem obdobju obravnavali več goljufij s telefonskimi klici, kjer prevaranti oškodovancem obljubljajo lažne dobičke z investicijami v kriptovalute.

Kako izvedejo goljufijo?

Prevaranti vas pokličejo po telefonu in se predstavijo kot uslužbenci kripto menjalnice. Običajno komunicirajo v slabi slovenščini, v kateri lahko prepoznate vzhodnjaški naglas. Zagotavljajo vam, da vas v virtualni denarnici čakajo vaša sredstva v višini nekaj tisoč evrov. Pogoj, da do denarja pridete, pa je, da si na svoj telefon ali računalnik namestite program za oddaljen dostop (navadno Anydesk). Goljufi s pomočjo te aplikacije upravljajo z vašim računalnikom ali mobilnim telefonom, vstopijo lahko v spletno banko in lahko odtujijo vsa sredstva, ki so na transakcijskem računu oškodovanca.

Policija zato opozarja, da se pred morebitnimi goljufijami zavarujete tako, da se na klice iz tujine ne oglašate. Za prevaro gre lahko tudi, če prevaranti ponaredijo slovenske telefonske številke. V primeru, da klic sprejmete, na drugi strani pa vam ponujajo zaslužek s kripotovalutami, povezavo nemudoma prekinite.

Zavarujete pa se lahko še z naslednjimi samozaščitnimi ukrepi: