Slovenci polovico zasebnih potovanj opravili doma, polovico v tujini

Na vsaj eno zasebno potovanje se je v prvem letošnjem četrtletju odpravilo 29 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. Opravili so 1,2 milijona zasebnih potovanj in ustvarili skoraj štiri milijone prenočitev. Polovico zasebnih potovanj so opravili v Sloveniji, med tujimi destinacijami je bila ciljna država najpogosteje Hrvaška.

V prvem letošnjem četrtletju se je vsaj enega turističnega potovanja (zasebnega ali poslovnega) udeležilo 546.000 oziroma 31 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih najmanj 15 let. To je bilo za tri odstotne točke več kot v enakem obdobju pred letom dni, je danes objavil državni statistični urad. Udeležencev potovanj je bilo največ iz starostne skupine 25 do 44 let (38 odstotkov), sledili sta starostni skupini 45 do 64 let (36 odstotkov) in 15 do 24 let (15 odstotkov). Najmanjšo udeležbo na turističnih potovanjih pa so zaznali pri osebah, starih 65 let ali več (11 odstotkov).

Polne plaže na Hrvaškem FOTO: Bobo Pixell icon-expand

Domači turisti so odšli na okoli 1,4 milijona turističnih potovanj, od tega jih je bilo približno 1,2 milijona zasebnih. Polovico zasebnih potovanj so opravili v Sloveniji, med tujimi destinacijami je bila ciljna država najpogosteje Hrvaška (32 odstotkov). Sledile so Bosna in Hercegovina (17 odstotkov), Italija (12 odstotkov) in Avstrija (11 odstotkov). Na zasebnih potovanjih so turisti ustvarili 3,9 milijona prenočitev, 62 odstotkov teh v tujini. Posamezno zasebno potovanje v Sloveniji je v povprečju obsegalo 2,4 prenočitve, v tujini pa štiri prenočitve. Največ turistov na zasebnih potovanjih je prenočilo pri sorodnikih in prijateljih (35 odstotkov), 23 odstotkov jih je bivalo v lastnem počitniškem bivališču, v hotelih in podobnih nastanitvah pa 21 odstotkov. V zasebnih sobah in apartmajih jih je bivalo 18 odstotkov.