Slovenci pometli s konkurenco: tehnično tako dovršene nimajo nikjer

Te dni v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih poteka konferenca s področja tehnične dovršenosti uradnih identifikacijskih dokumentov. V okviru konference je strokovna komisija priznanih mednarodnih strokovnjakov s področja varnostnih tiskovin in identifikacijskih dokumentov slovenski osebni izkaznici podelila prestižno nagrado najboljše nove nacionalne osebne izkaznice za območje Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda. Kakovost prispevkov v kategoriji za najboljšo novo nacionalno osebno izkaznico je bila letos tako visoka, da se je komisija odločila dvema najboljšima med prijavljenimi podeliti skupno nagrado. S priznanjem za najboljšo novo nacionalno osebno izkaznico so bili poleg Slovenije letos nagrajeni tudi Združeni arabski emirati, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Nova osebna izkaznica predstavlja skupen dosežek ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za javno upravo in pogodbenega proizvajalca CETIS. Mednarodno priznanje za najboljšo osebno izkaznico pa je nagrada za skupno prizadevanje pri izdelavi izjemno zahtevnega slovenskega dokumenta, ki predstavlja vrhunec obstoječe tehnologije na tem področju.



Biometrične osebne izkaznice smo začeli izdajati po skoraj 24 letih, in sicer 28. marca lani. Gre za identifikacijski dokument, ki združuje vrhunsko tehnologijo, dovršen varnostni dizajn in najvišje zahteve mednarodnih standardov. Prav tako nove osebne izkaznice predstavljajo pomemben korak k sodobnim digitaliziranim storitvam v Sloveniji, saj omogočajo varno in zanesljivo elektronsko identifikacijo in podpisovanje. Vse to pa je prepoznala tudi strokovna komisija.

Kar 34 varnostnih elementov

Medtem ko je imela stara osebna izkaznica 14 izpostavljenih varnostnih elementov, najvišjo raven varnosti in napredne funkcije nove osebne izkaznice zagotavlja kar 34 varnostnih elementov. Ti vključujejo tudi čip in fotografijo, ustvarjeno s tremi različnimi tehnikami, ter prozorno okno, v katerem sta poleg fotografije prikazani začetnici imena in priimka posameznika. V zgornjem levem kotu je dodana zastava EU z dvočrkovno oznako za Slovenijo.



Prav tako izkaznica omogoča varno in zanesljivo elektronsko identifikacijo in elektronske podpise. Ima čip z dvema biometričnima podatkoma: podobo imetnika dokumenta in dvema prstnima odtisoma (velja samo za državljane, ki so stari 12 let in več). Vse osebne izkaznice vsebujejo tudi oznako za čip in kodo QR (črtna koda v obliki abstraktnega črno-belega diagrama). Koda QR ne vsebuje zapisa osebnih podatkov, temveč omogoča preverjanje veljavnosti osebne izkaznice prek portala e-Uprava, kar povečuje pravno varnost.

Kmalu še širši nabor uporabnosti: osebna izkaznica kot nadomestilo zdravstvene kartice

Trenutno se elektronska osebna izkaznica že lahko uporablja za številne e-storitve, ne samo v javnem, temveč tudi v zasebnem sektorju, in sicer prek portalov eUprava, zVEM, eZPIZ, eVŠ itd. Predvidoma pa bo konec marca 2023 elektronsko osebno izkaznico mogoče uporabljati tudi v sistemu zdravstvenega zavarovanja kot nadomestilo sedanje kartice zdravstvenega zavarovanja, v drugi polovici letošnjega leta pa tudi za opravljanje elektronskih storitev v drugih državah članicah Evropske unije.