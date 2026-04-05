Slovenija

Slovenci povprečno bolniško odsotni 21 dni

Ljubljana, 05. 04. 2026 07.51 pred 23 dnevi 2 min branja 175

Avtor:
STA
Bolniška odsotnost

Povprečno sedem prebivalcev Slovenije od desetih, starih 16 let ali več, je predlani ocenilo, da je njihovo splošno zdravstveno stanje dobro ali zelo dobro, so pred svetovnim dnevom zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, sporočili s Sursa. V letu 2024 je bil zaposleni bolniško odsoten povprečno 21 koledarskih dni.

Povprečno sedem prebivalcev članic EU od desetih, starih 16 let ali več, je leta 2024 ocenilo, da je njihovo splošno zdravstveno stanje dobro ali zelo dobro. Delež je bil največji na Irskem (80 odstotkov) in Malti (79 odstotkov), najmanjši pa v Litvi (49 odstotkov) in Latviji (49 odstotkov). V Sloveniji je bilo takšnega mnenja približno 66 odstotkov prebivalcev, kar je nekoliko pod povprečje EU, ki je znašalo 68 odstotkov, so na svoji spletni strani navedli na Statističnem uradu RS (Surs).

V letu 2024 je bil zaposleni bolniško odsoten povprečno 21 koledarskih dni. Ženske so imele v povprečju daljši bolniški stalež, 25 koledarskih dni, kar je približno osem dni več od moških. Prve so bile bolniško odsotne večkrat, vendar je bila posamezna odsotnost krajša kot pri moških. V povprečju so bili oboji največ bolniško odsotni v pomurski statistični regiji, najmanj pa v osrednjeslovenski.

Zelenjavo je vsaj enkrat na dan v tednu lani zaužilo 69 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 16 let ali več, sadje pa 62 odstotkov. Pogostost uživanja teh skupin živil in samoocena splošnega zdravstvenega stanja sta povezani. Med tistimi, ki so ocenili, da je njihovo splošno zdravstveno stanje zelo dobro, jih je zelenjavo vsaj enkrat na dan jedlo 70 odstotkov, sadje pa 59 odstotkov.

Bolna ženska s telefonom
FOTO: Shutterstock

Starejši od 64 let so sadje in zelenjavo uživali pogosteje. Sadje je vsakodnevno jedlo približno 75 odstotkov, zelenjavo pa 73 odstotkov.

Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo so leta 2023 v Sloveniji znašali 9,3 odstotke bruto domačega proizvoda (BDP), kar nas je uvrščalo na 10. mesto med članicami EU. Največ in sicer od 11 do 12 odstotkov, so za zdravstvo namenile Nemčija, Francija, Švedska, Avstrija in Belgija, najmanj pa Luksemburg, Romunija, Madžarska in Irska.

Če izdatke preračunamo v t. i. standarde kupne moči na prebivalca v evrih, je Slovenija v omenjenem letu za zdravstvo namenili 3121 evrov na prebivalca, kar je bilo pod povprečjem EU (3835 evrov) in je zasedla 13. mesto med članicami.

Izdatki za dolgotrajno oskrbo starostno obnemoglih, bolnih in invalidnih oseb so leta 2023 znašali 955 milijonov evrov in so se v primerjavi z letom prej povečali za 12 odstotkov. Iz javnih virov je bilo financiranih 79 odstotkov in iz zasebnih 21 odstotkov. Storitve dolgotrajne oskrbe je prejemalo 76.841 prebivalcev ali na letni ravni 2558 več - med njimi največ, 38 odstotkov, na domu, 30 odstotkov pa v institucijah.

M_teoretik
06. 04. 2026 10.56
Se pravičujem, ker zbijam povprečje. V desetih letih z zlomljeno roko sem imel manj bolnuške kor 21 dni. Ne gre!?
M_teoretik
06. 04. 2026 10.58
Aja, delam v JS.
stoinena
06. 04. 2026 10.34
s.p. ji niti gripe ne smejo fasat. 30 dni nimajo bolniške. no, če prej ne umrejo ali propadejo, potem jo lahko imajo.
jutri_pa_res
05. 04. 2026 19.26
Imamo neverjetno anomalijo, da je dolžina bolniške lahko neomejena in tega res ne poznajo nikjer na svetu. Kar se ne da pozdraviti v recimo enem letu ali dveh, je očitno trajna oziroma kronična zadeva in je človeku nekje po enem ali dveh letih treba priznati trajno invalidnost in ga invalidsko upokojiti. Če se pozneje stvar še čudežno pozdravi, pa omogočiti reaktiviranje.
jutri_pa_res
05. 04. 2026 19.16
Če ima kdo kronične zdravstvene težave in veliko bolniške odsotnosti, naj odpre svoj SP, in čudežno bo postal popolnoma zdrav...
mmickica
05. 04. 2026 18.48
In to 90% v javnem sektorju. Zakaj? Ker lahko.
M_teoretik
06. 04. 2026 10.59
Po tvoji logiki v ZS ne bi bil nikoli na bolniški!?
iziizi
05. 04. 2026 13.14
mobing to je zdaj v modi
konc
05. 04. 2026 13.05
Jaz sem bil v 15 letih 2 dni na bolniški.
iziizi
05. 04. 2026 13.07
delaš družbo tajnicam na obćini
konc
05. 04. 2026 13.53
Ne bo držalo iziizi. A ti to po sebi sklepaš? Verjetno sem s svojimi rokami naredil toliko, da ti ne boš, če dvakrat živiš.
3320.
05. 04. 2026 18.04
Jaz tudi, potem pa trojni zlom gležnja, operacija, šraufi in ploščica, zaradi zdrav. sistema več kot leto bil doma, na vse se čaka najmanj 1 mesec, pozem se pa čudijo zakaj so bolniške dolgotrajne, no, glumci so izuzeti.
jutri_pa_res
05. 04. 2026 19.36
Vse je odvisno od delovnega mesta. Jaz sem v 35 letih samostojnega podjetja bil na bolniški točno 1 teden, po operaciji zaradi poškodbe kolena. Nato sem sedel s kolenom v opornici na svojem stolu, noga stegnjena na drug stolček in delal svoje delo. V službo me je pa vozila moja...če bi delal v JS, bi bil pa kake 4 mesece na bolniški...
televizija2000
05. 04. 2026 12.57
Pacienti
KVAJSTABO
05. 04. 2026 12.51
Razčleniti je treba bolane in zabušante! Večina bolniških je dolga toliko ker itak ta strošek pade na delodajalca. Ko pa se bliža limit, človek čudežno zdrav... in se vrne na delo.
iziizi
05. 04. 2026 13.13
mal dopusta si vzamejo enih 14 dni
3320.
05. 04. 2026 18.06
To delajo pti nas, grozi z bolniško če ne dobi dopusta, zato je pa zdej agent.
KVAJSTABO
05. 04. 2026 12.42
Upam, da se bodo zdravniki držali tega. Če eden želi bolniško zato, da se šeta po obali ali gre iz države na izlet, ostali smrtniki v podjetju delamo namesto njega, kajti delo mora biti končano do določenega datuma, drugače penali. Normalno, da se penim... delam za dva!
3320.
05. 04. 2026 18.06
🎯🎯🎯
mackon08
05. 04. 2026 12.05
Moja žena dela več kot 10 let v javni službi in ima 0 dneva bolniške. Ajde pametnjakoviči kaj pa to?
zgodovinarpop
05. 04. 2026 11.48
Ce si na bolniski dobis manjso placo in ce so zenske osem dni dlje na bolniski potem mora biti vsakemu z kanckom pameti jasno zakaj imajo zenske za isto delo nizjo placo..ne pa da statistiki zavajajo , ravno tako kot hudic tamlade tudi skrivajo stevilo upokojencev po spolu, ker je skoraj 100.000 vec zensk kot moskih, enako zavajajo, da je zenska samo stiri leta dlje v penziji, ceprav v povprecju gre dve leti prej in zivi sest let dlje..pa nimam nic oroti zenskam, samo ce se gremo enakost spolov naj to velja povsod, ne pa samo kjer ustreza zenskam..srecni
3320.
05. 04. 2026 18.08
Moja mat je vedno služila dzplo več kot foter, razlika v izobrazbi se pozna, IV. stopnja proti VII.
ZIPPO
05. 04. 2026 11.37
62 % delavcev na minimalcih,v službah novinci,šikaniranje,izkoriščanje,kršenje delovne zakonodaje, in se čudijo povečanim bolniškim odsotnostim?Jaz se ne.
ZIPPO
05. 04. 2026 11.38
Pardon: mobing
Anion6anion
05. 04. 2026 11.23
A nismo v letu 2026? Zakaj pa ni podatka o letu 25??? Pri vsej tej digitalizaciji potrebujejo dve leti za en podatek. ????
Butasti modrec
05. 04. 2026 11.17
Jaz nisem med njimi. Debelih 30 let garanja v zasebnem sektorju in menda 10 dni bolniške v teh letih. Takrat sem res bil bolan, da sem mislil, da me bo pobralo. In kaj imam od tega, da vseskozi garam? Prst v rt. Nekateri pa se zajebavajo. Brezveze.
EU Dig. Cenzura
05. 04. 2026 10.37
Prosim da se bolniske razcleni ja JAVNI SEKTOR in GOSPODARSTVO!
utrillo
05. 04. 2026 10.51
Brez težav, rezultat javni : zasebni = 2:1
Ququ_ququ
05. 04. 2026 12.28
@utrillo, kje si že dobil ta podate? Daj zaupaj mi, da te ne bomo imeli za navadnega "kasonarja". Al tercialke :)
utrillo
05. 04. 2026 12.46
Članek na to temo je bil v Delu. Žal se ne spomnim točnega datuma, bilo pa je letos. Navedeno je bilo, da je bolniška odsotnost v javnem sektorju še enkrat višja kot v zasebnem, kar je tudi mene kot podjetnika šokiralo.
3320.
05. 04. 2026 18.10
Če v javnem sektorju en zboli so trije ki ga lahko zamenjajo, v zasebnem ga noben ne zamenja ampak eden ponavadi dela za dva, to folku ni jasno.
Ququ_ququ
06. 04. 2026 13.03
OK, hvala. Nisi nakladač. Kar je redko tukaj.
patogen
05. 04. 2026 10.24
S.P si ne more niti privoščiti bolniške odsotnosti, saj Davkarija zahteva od njega plačilo prispevkov in davkov, pa čeprav je bolan. In ne more opravljati dela, ter zaslužiti za davke in prispevke. Refundacija po mesecih za nazaj, pa zahteva toliko birokracije, da s.p. raje ne prijavi bolniške in refundacije. Socialna država, s katero se levičarji hvalijo, je v resnici hudo krivična in zatiralska do produktivnega sloja družbe. In zelo radodarna do neproduktivnih.
Ququ_ququ
05. 04. 2026 12.24
No ne onečeduj. Govoriš o s.p. samo zaposlen a ne. Kaj pa tist, ki ga na roke plačuješ, ki dela na črno pri tebi? Ker če bi bilo to res tak problem, kakor namiguješ, potem ne bi nihče odpiral s.p. Aha, za refundacijo moraš pa kaj naredit. Ne no, a res? Cccc kaki so, da, tudi im mojih ne samo tvojih, prispevkov nekaj ne dajo na lepe oči. Sploh ker smo slovenci tako "pošten" narod, hahaha
patogen
05. 04. 2026 14.06
Večina s.p. je samozaposlenih. Mit o množičnem delu na črno, se valja na javnem in državnem. Češ koliko denarja bi imeli mi, če bi polovili vse s.p.jevce
Slavko BabIč
05. 04. 2026 15.56
Črnega dela je vsaj 20 procentov, ne laži tisoč in en nik bakterija iz kleti Laži na Trstenjakovi!
LevoDesniPles
05. 04. 2026 10.04
dvomim da je v javni sekti povprečje le 21 dni. ta številka je očitno zlagana ker ta krepko presega 100 dni. to so iste primerjave z neko povprečno plačo ko ti javna sekta uniči izračun XD
Delavec_Slo
05. 04. 2026 10.01
Se pravi jaz s.p. brez dneva bolniške v 10 letih nisem povprečen!
Panter 63
05. 04. 2026 10.26
S.p. lopata?
karjola
05. 04. 2026 09.55
Če pogledamo kakšna je razlika denimo med s.p. ali kmetom proti redno zaposlenemu. Do enega meseca ne morajo vse stroške pokrivati sami (ni plače poravnati je potrebno prispevke), medtem ko mora podjetje zaposlenemu plačati prispeke in nadomestilo za bolniško. Bolniških bi bilo bistveno manj če bi znižali nadomestilo za bolniško odsotnost do enega meseca.
Ququ_ququ
05. 04. 2026 12.31
Pa zakaj vsi predvidevate, da so na bolniški pisarniški molji? Poznam veliko ljudi, ki gredo na bolniško zaradi težkega dela. Uničena kolena in gležnji. Tako, da samokolnica, ne jamraj za brez veze. Pojdi zares delat potem pa piši :)
bibaleze
