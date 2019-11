Slovenci pričakujemo dobro letino grozdja in vina, zaslužila si bo praznik

Martinovo ali god svetega Martina je dan, ko se evropske države na različne načine spominjajo svetnika Martina Tourskega, ki je dal polovico svojega plašča beraču, da ta ne bi zmrznil. Sicer pa je martinovo priljubljen ljudski praznik, saj se takrat konča jesensko delo na polju. V Sloveniji in tudi na Hrvaškem je tesno povezan z vinom.

Statistični podatki kažejo, da se nam Slovencem tudi letos obeta dobra letina grozdja in s tem vina.

Slovenija je namreč dežela vina, ki jo bogatijo tri vinorodne dežele, razdeljene na devet vinorodnih okolišev. V njih je 15.839 hektarjev vinogradov, ki jih obdeluje 30.210 vinogradnikov. Letno pridelajo skoraj 626.000 hektolitrov vina, so pripravili podatke na Statističnem uradu RS (Surs).

Vsaka od treh vinorodnih dežel piše zgodbe svojega vina po svoje. Raznolikost slovenske krajine, občutek slovenskega prostora in bogate vinogradniške ter vinarske tradicije – vse to skupaj vinarji radi poimenujejo s francoskim izrazom terroir – se izrazi v vsaki kapljici naših vin. A do teh kapljic vodi vse prej kot kratka pot, pojasnjujejo na Sursu: "Začne se v slovenskih trsnicah, ki obsegajo 82 hektarjev. V njih trsničarji pridelujejo trte cepljenke, ki jih nato vzgojijo v sadike vinske trte, ki najdejo svoj prostor v enem od 49.500 vinogradov po Sloveniji."

Po najnovejših podatkih o pričakovanih pridelkih poznih posevkov, sadja in grozdja, ki se nanašajo na stanje 5. septembra 2019, naj bi slovenski vinogradniki v letu 2019 pridelali približno 108.300 ton grozdja. Obrali so več belih sort, in sicer 75.600 ton, rdečih pa 32.700 ton, navajajo na Sursu.