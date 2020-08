Slovenci pričeli odkrivati lastno deželo: na Dolenjskem v zidanice, v Pomurju v toplice

Med prednostmi turizma v zidanicah je Štukljeva navedla edinstvena doživetja, ki jim "drugje po svetu" ni para: domačnost in gostoljubnost slovenskega podeželja, naravno okolje, mir in sprostitev ter povezanost z območnim tradicionalnim vinogradništvom. Na račun ohranjanja tradicionalnega vinogradništva in turizma v zidanicah bo obstala tudi marsikatera sekiri zapisana trta, je še ponazorila.

Za zdaj imajo na voljo 42 zidanic, 29 na Dolenjskem, osem v Beli krajini in pet v Obsotelju. Skupaj imajo približno 240 ležišč, s katerimi pokrivajo celotno vinorodno deželo Posavje. Od tega imajo na Dolenjskem na voljo približno 160 ležišč, v Beli krajini 40 in preostanek v Obsotelju. Pri tovrstnih zmogljivostih zadnja leta beležijo do 10-odstotno letno rast.

Največ zanimanja za večdnevno bivanje v zidanicah sicer beležijo poleti in septembra. Za zdaj lahko nastanijo le posamezne goste ali skupaj po nekaj oseb. Zmogljivosti za obiske večjih skupin pa na pretežno manjših lokacijah, posejanih po vinogradniških območjih Dolenjske, Bele krajine in kozjanskega Obsotelja, še ne premorejo.

Aprilu, ko so bile njihove zmogljivosti praktično prazne, je maja sledila zložna rast zanimanja domačih gostov. Junijski obisk je bil nato že primerljiv z lanskim, julija oziroma zadnji mesec pa so v zidanicah že za približno dve petini presegli primerljivi lanski obisk. Dober obisk si obetajo tudi avgusta in septembra in verjetno še do konca leta.

Šlo je predvsem za tuje goste, ki so pretekla leta prevladovali, uvedba turističnih bonov pa je nato zanimanje za tovrstne turistične storitve okrepila. In sicer predvsem pri domačih gostih, ki so ob epidemiološki grožnji začeli odkrivati lastno deželo, je pojasnila.

Predstavnica Združenja konzorcij turizem v zidanicah Petra Štukelj je navedla, da sta kar opazni januarski in februarski rasti povpraševanja po tovrstnem počitnikovanju marca in aprila sledila drastičen padec in do 90-odstotna odpoved rezervacij.

V Pomurju je ta hip zasedenost turističnih zmogljivosti skoraj stoodstotna, daleč največ turističnih bonov pa so unovčili v Občini Moravske Toplice, ki v državnem merilu zaostaja le za Portorožem in Izolo. Zelo dobra zasedenost turističnih zmogljivosti se v Pomurju obeta tudi v avgustu.

Ponudnik tovrstnih storitev na pobočju novomeške Trške gore in lastnik zidanice Hočevar Martin Hočevar je dejal, da so med razlogi za obisk odločilni mirno naravno okolje, domačnost, domača postrežba, kulinarika in vino. Prav tako je izpostavil lepe razglede po okoliški naravi, možnost rekreacije, kolesarstva in pohodništva, predvsem pa privlačnost slovenskega podeželja.

Čeprav natančnih podatkov ni, ker prihajajo z zaostankom, tudi Finančna uprava RS (Furs) ima zadnje za 15. julij, predsednik Pomurske turistične zveze Uroš Kamenšek z gotovostjo trdi, da so tako rekoč vse zmogljivosti zasedene. Gostje so večinoma Slovenci s turističnimi boni, v Pomurje je zašlo le nekaj avtobusov iz Češke in Nemčije.

Po unovčenih bonih Moravskim Toplicam sledijo občine Ljutomer, Veržej, Lendava in Murska Sobota.

Čeprav velikega izpada dohodka v marcu, aprilu in maju po besedah Kamenška ne bodo nadomestili, so boni za Pomurje velika pomoč, tudi zato, ker je julij sicer eden najslabše zasedenih mesecev. Turisti namreč prihajajo v pokrajino še vedno predvsem zaradi toplic in zdravilišč.

Prav teh pa je v Občini Moravske Toplice največ, poleg treh v Termah 3000 je tu še hotel Vivat, v katerem je po podatkih Fursa največ obiskovalcev, več kot tisoč, izkoristilo bone, sledita hotela Ajda in Livada v Termah 3000.

Tudi župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač pravi, da so boni zelo dobra rešitev in da so zdaj lahko zapolnili sobe še tisti, ki so nad dejavnostjo že malo obupali. Konec marca turistov skoraj ni bilo, zdaj pa so gostje zasedli tudi turistične kmetije in apartmaje, tako da je dnevno v občini okoli 1300 turistov. Glavač pa priznava, da je ob plusih zaradi 'drugačnih' gostov zaznati tudi kakšen minus in turistično anekdoto.

Občina je lani od turistične takse dobila okoli 600.000 evrov, vložili so jih predvsem v delovanje Turistično-informativnega centra (Tic) in promocijo ter komunalno infrastrukturo, ki je bolj ali manj povezana s turizmom, od kolesarskih poti do urejevanja ulic in razsvetljave.

Na moravskotopliškem Ticu napovedujejo zelo dober obisk tudi v avgustu, prav zdaj pa predstavljajo komunikacijsko kampanjo Lokalni ponudniki vabijo, saj so prepričani, da ti močno soustvarjajo privlačno podobo turističnega cilja.