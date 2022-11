Slovenci priporočajo: To so TOP hoteli v Dominikanski republiki!

Neskončne bele peščene plaže, ki jih boža turkizno morje – prizor, o katerem sanja vsak ljubitelj počitnic. Poskrbite, da to zimo sanje postanejo resničnost!

V zadnjih letih se vse več Slovenk in Slovencev odloči zimski oddih preživeti na drugi strani Atlantika, v prekrasni Dominikanski republiki, ki s svojim gostoljubljem in slikovito naravno kuliso nikogar ne pusti ravnodušnega. Če je nekoč veljalo, da so počitnice na Karibih rezervirane zgolj za peščico petičnežev z debelimi denarnicami, danes temu nikakor ni več tako. Počitnice na eksotični Dominikanski republiki si namreč lahko privoščite po izjemno ugodnih cenah! Preverite ponudbo spletne turistične agencije Počitnice.si, kjer so pripravili posebne akcijske pakete za oddih na Dominkanski republiki ter jih zaradi velikega povpraševanja še dodatno znižali za do 20 %! Dominikanska republika je v času od oktobra do maja popolna počitniška izbira za vse generacije, tudi za novopečene' popotnike brez predhodnih potovalnih izkušenj, saj za vstop v državo ne potrebujete vizuma niti izpolnjevanja kakršnih koli COVID pogojev . S Počitnice.si lahko proti Punta Cani poletite vsak dan iz Ljubljane, Zagreba, Gradca, Benetk ali Dunaja, preko Frankfurta ali Pariza, nato pa se za 7 ali 14 dni bodisi zasidrate v katerem izmed letovišč na območju Punta Cane, bodisi se podate na približno dve uri dolgo vožnjo proti jugu do enega od resortov v okrožju Bayahibe.

Punta Cana ali Bayahibe? Seveda si lahko tako polet kot namestitev uredite sami, a potem to niso zares prave počitnice, saj se morate ukvarjati z birokracijo, namesto da bi ob bazenu hotelskega kompleksa ali na plaži srebali koktajle, ki so v Dominikanski republiki, mimogrede, nekaj, kar zagotovo morate poskusiti. Poleg tega vam na Počitnice.si ponujajo še možnost svetovanja , kar pomeni, da vam poiščejo nabor najboljših all inclusive hotelov glede na vaše želje in razpoložljivi proračun. Privoščite si zimski oddih v Dominikanski republiki – tudi do 20 % ugodneje! Za iskanje popolnih počitnic na Dominikanski republiki uporabite priročen iskalnik ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si. V zgolj nekaj urah boste na e-mail prejeli najboljše paketne ponudbe za nepozaben oddih! Svetovalci pri Počitnice.si so vam na voljo tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Najlepši del Dominikane je na vzhodu otoka, v Punta Cani, kjer najdete prečudovite plaže z belo mivko in turkizno modrim morjem, v senci palm pa se skrivajo najlepši hoteli in resorti otoka. Sicer se tu čutijo vplivi Atlantskega oceana s severa, ki s seboj prinašajo nekaj vetra, ki pa ob povprečnih temperaturah okrog 30 stopinj Celzija niti slučajno ni moteč. Če si vendarle želite bolj mirnega ozračja, je bolje izbrati resort na jugu otoka, v predelu Bayahibe, saj obale tu božajo nežni valovi nekoliko toplejšega Karibskega morja, vetra pa je bolj za vzorec. Slovenski gostje priporočajo ... Na Počitnice.si, kjer imajo na enem mestu zbrane paketne ponudbe vseh organizatorjev počitnic in potovanj v širši regiji, razpolagajo z naborom več kot 150 hotelov različnih kategorij z all inclusive storitvijo v Dominikanski republiki, da lahko v celoti pozabite na hektičen vsakdan v domačem okolju ter resnično brezskrbno uživate v zasluženih počitnicah. Večina hotelov se nahaja neposredno na čudoviti peščeni plaži, all inclusive ponudba pa poleg neomejene hrane in pijače obsega tudi različne vrste vsakodnevne animacije ter vsesplošnega dogajanja, možnost 'a la carte' večerje v hotelu od 2 do 7-krat na teden ter nepozabne zabave na plaži v ritmih salse bachate, in merenge.

Med slovenskimi gosti je na območju Punta Cane letos še posebej priljubljen hotel Vista Sol Punta Cana 4*, saj po njihovih ocenah nudi najboljše razmerje med ugodno ceno ter kakovostno namestitvijo. Družine so prav tako navdušene nad hotelom Grand Sirenis Punta Cana 4*, ki se lahko pohvali z velikim vodnim parkom ter pestro vsakodnevno animacijo, kar pomeni, da je poskrbljeno tako za aktivne počitnice, kot za sproščanje na plaži ali ob bazenu. Na jugu Dominikanske republike, v okolici mesteca Bayahibe slovenski počitnikarji med množico izjemnih letovišč letos najraje izpostavijo hotel Hilton La Romana 5*, ki se nahaja neposredno na plaži v čudovitem, mirnem zalivu z značilnim karibskim turkiznim morjem, obdajajo pa ga prekrasni tropski vrtovi. Posebna prednost tega resorta je ta, da je razdeljen na družinski del in ekskluzivni del samo za odrasle, kar pomeni, da tu najdete tako zabavo kot tudi bolj umirjeno, intimno vzdušje.

Začutite utrip pristne Dominikanske republike Poleg večnega poletja, turkiznega morja, razgibane in čudovite narave ter luksuznih hotelov z all inclusive ponudbo, Dominikanska republika ponuja tudi številne možnosti aktivnega preživljanja prostega časa. Obiščete lahko prestolnico Santo Domingo ter raziščete Zone Colonial – staro mestno jedro s pisanimi hiškami in stojnicami ter številnimi slikami s karibskimi motivi. Obvezen je postanek v kateri od destilarn ruma, kjer lahko to tradicionalno pijačo tudi degustirate, mimogrede pa se naučite še zvijanja priljubljenih cigar. Pssst, nekateri menijo, da so 'Dominikanke' celo kakovostnejše kot 'Kubanke'.

Prav posebna izkušnja je zagotovo tudi izlet s štirikolesniki, s katerimi raziščete zanimive plaže, nasade bananovcev in mangov ter polja sladornega trsa in obiščete idilične vasice revnih, a vselej nasmejanih domačinov. No tisti, ki imate raje morske užitke, pa se lahko z avtobusom odpeljete do pristanišča v mestu Bayahibe in se s katamaranom podate do sanjskega otočka Saona, ki se ponaša s prekrasnimi peščenimi plažami in kristalno čisto vodo, nad katero se bočijo košate palme. Tropski otok je del nacionalnega parka in je prava paša za oči. Med plovbo, ki jo spremljajo tipični karibski glasbeni ritmi, si ogledate tudi priobalni pas južnega dela Dominikane, vmesne postanke pa izkoristite za kopanje ter ogled morskih zvezd. Da, vse to je Dominikanska republika, ki se jo vsekakor splača videti ter doživeti od blizu!

