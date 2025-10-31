Svetli način
Slovenija

Slovenci prižgemo skoraj pol manj nagrobnih sveč kot pred desetletjem

Ljubljana, 31. 10. 2025 09.41 | Posodobljeno pred eno minuto

V Sloveniji se je količina nagrobnih sveč v zadnjem desetletju skoraj prepolovila, z 6856 ton leta 2010 na 3610 ton v letu 2024. Količine se v zadnjih letih ohranjajo, kar kaže na večjo okoljsko ozaveščenost prebivalcev in odgovorno ravnanje ob dnevu spomina na mrtve.

Manj nagrobnih sveč kot nekoč – količine se v zadnjih letih stabilizirajo
Manj nagrobnih sveč kot nekoč – količine se v zadnjih letih stabilizirajo FOTO: Shutterstock

V letu 2024 je bilo na trg danih približno 3610 ton nagrobnih sveč, kar je skoraj 48 odstotkov manj kot leta 2010, ko jih je bilo 6856 ton, ugotavljajo na Ministrstvu RS za okolje, podnebje in energijo. V primerjavi z letom 2023, ko jih je bilo 3544 ton, se količina ohranja na podobni ravni. Ob dnevu spomina na mrtve, ko se obiski pokopališč močno povečajo, nastane tudi največ odpadnih sveč. Če upoštevamo povprečno težo nove sveče (430 gramov), smo v Sloveniji leta 2024 kupili približno 8,4 milijona sveč oziroma 3,9 sveče na prebivalca. S tem po porabi še vedno sodimo v evropski vrh, skupaj s Hrvaško, Poljsko in Avstrijo.

Odpadne nagrobne sveče se ločeno zbirajo na pokopališčih in v njihovi neposredni bližini. "Sistem vključuje tako klasične parafinske kot elektronske sveče z baterijami, ne glede na material ohišja – plastičnega, kovinskega ali steklenega," je ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost. Ravnanje z odpadnimi svečami ureja Uredba o odpadnih nagrobnih svečah, ki določa sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Proizvajalci in uvozniki morajo tako na lastne stroške zagotoviti zbiranje ter predelavo vseh odpadnih sveč, ki nastanejo v Sloveniji.

Čeprav odpadne nagrobne sveče same po sebi niso nevaren odpadek, pa lahko njihovo nepravilno zbiranje, skladiščenje ali obdelava vseeno povzročajo neželene okoljske vplive ter nastajanje dodatnih odpadkov. "Pomembno je, da se tudi sveče, ki jih je mogoče reciklirati, pravilno zberejo in oddajo pooblaščenim izvajalcem z okoljevarstvenim dovoljenjem. Le tako se materiali iz odpadnih sveč lahko znova uporabijo in hkrati preprečijo negativni vplivi na okolje," poudarjajo na ministrstvu.

Kot dodajajo, sistem ravnanja z odpadnimi svečami v Sloveniji deluje učinkovito. "V letu 2023 so bili okoljski cilji preseženi, saj je bilo predelanih in recikliranih 80,3 odstotka vseh zbranih sveč, kar močno presega zahtevane cilje iz uredbe. Od leta 2024 v Sloveniji delujeta dva izvajalca predelave odpadnih sveč, kar povečuje stabilnost sistema in zmanjšuje tveganje kopičenja odpadkov."

Okolju prijaznejše oblike obeležja

"Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ob prihajajočih praznikih ne želi odvračati od nakupa sveč ali spodbujati uporabe posameznih vrst, temveč obiskovalce pokopališč poziva k razmisleku o trajnostnem ravnanju," dodajajo. Vsaka vrsta sveč ima po njihovem svoje prednosti in pomanjkljivosti, ključno pa je, da se po uporabi vse odpadne sveče ustrezno zberejo in oddajo izvajalcem s potrebnimi dovoljenji. Obiskovalci se – tako ministrstvo – lahko odločijo tudi za okolju prijaznejše oblike obeležja, kot so lončnice, naravni aranžmaji ali sveče z možnostjo ponovnega polnjenja oziroma brez PVC ohišij. "Predmeti, ki sveče nadomeščajo – na primer poslikani kamni, leseni spominki ali druge trajnejše oblike obeležja – pa niso odpadne sveče in jih je treba odložiti v ustrezne zabojnike za druge vrste odpadkov ali jih večkrat uporabiti."

"Z odgovornim ravnanjem ohranjamo spoštljivo tradicijo spomina na pokojne in hkrati prispevamo k čistejšemu okolju ter manjšim količinam odpadkov," so ob tem še zapisali na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

sveče ločevanje zbiranje pokopališča Ministrstvo za okolje podnebje in energijo
