Slovenci radi obiskujejo Sarajevo, dodaten razlog pa je tudi presaditev las v VatanMedu

Če ste slišali, da so namesto potovanja v Turčijo izbrali destinacijo bližje domu, to ni nič novega. Sarajevo je postalo središče za presaditev las, zahvaljujoč kliniki VatanMed, ki uspešno deluje v glavnem mestu BiH že več kot dve leti. VatanMed: Najboljše ocene strank na Balkanu Z 17 leti izkušenj se VatanMed ponaša z bogato zgodovino uspehov in inovacij. Kot podjetje, ki deluje v 22 državah po svetu, na različnih celinah, s klinikami v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Poljski, Italiji in mnogih drugih državah. Na klinikah VatanMed so novi lasje zrasli na tisoče moškim in ženskam, strokovnjaki VatanMed pa so pridobili ogromno izkušenj, ki jih še danes uspešno uporabljajo za najboljše rezultate posegov. Klinika VatanMed, ki se nahaja v srcu glavnega mesta Bosne in Hercegovine, nosi naziv najbolje ocenjene klinike na Balkanu. S povprečno oceno 4,8 na podlagi 270 komentarjev strank se VatanMed izstopa od konkurence. Do 17. 02. 2024 VatanMed slovenskim državljanom ponuja poseben popust na presaditev las ob bližajočem se odprtju podružnice v naši državi in ob dnevu zaljubljencev. Za pridobitev popusta izpolnite obrazec s klikom tukaj.

Poseg, ki vrača samozavest Mnogi svetovno znani moški, kot je David Beckham, so se podvrgli presaditvi las. A kar je še pomembnejše, je, da je ta poseg popolnoma spremenil življenja mnogih "navadnih ljudi", katerim je pomanjkanje las predstavljalo težavo, povzročalo nelagodje in negotovost. Novi lasje prinašajo veliko pozitivnih sprememb za tiste, ki so jih izgubili. Samozavest se vrača, prav tako nasmeh na obrazu. V kliniki VatanMed se transformacija začne in konča v enem dnevu. Naš poseg presaditve las je popolnoma neboleč, zahvaljujoč posebej razviti lokalni anesteziji, zasnovani posebej za ta proces. Prvi rezultati so vidni že po dveh mesecih, medtem ko se končni učinek pričakuje po 12 mesecih. Najpomembnejše od vsega, ta poseg ne zahteva odsotnosti z dela, omogoča vam, da nadaljujete z vsakodnevnimi aktivnostmi brez prekinitve. Z doslednim upoštevanjem navodil naših strokovnjakov so rezultati zagotovljeni. Zakaj izbrati VatanMed za presaditev las? Vrhunska tehnologija: V VatanMedu uporabljamo najnovejše tehnologije, ki omogočajo minimalno invazivne posege, hitrejše čase okrevanja in naravne rezultate. Najbolj priljubljene metode presaditve las na svetu, FUE in DHI, izvajajo izkušeni strokovnjaki VatanMed. Izkušeni strokovnjaki: Naš tim sestavljajo izkušeni strokovnjaki, ki so predani zagotavljanju personalizirane nege in pozornosti vsakemu pacientu. Opravili so na stotine uspešnih posegov, naši stranke iz klinike pa odhajajo polne pozitivnih vtisov. Globalna dostopnost: S klinikami v 22 državah nudimo vrhunsko nego, kjerkoli že ste. Zadovoljni stranke: Naša zavezanost kakovosti in strokovnosti je eden od razlogov za pozitivna izkustva naših strank. Najboljša priporočila so rezultati posegov. Garancijski certifikat: Vsaka stranka prejme garancijski certifikat kot potrditev naše neprekosljive kakovosti in zavezanosti rezultatom, certifikat velja v vseh klinikah VatanMed po svetu.

