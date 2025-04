Ali raje dopustujemo doma ali v tujini?

Slovenski gost je še vedno prvi gost. "Skupno je bilo v lanskem letu 27 odstotkov vseh nočitev slovenskih. To se pravi, da je slovenski trg največji, najpomembnejši. To govori o absolutni številki. Okrog 4,5 milijona nočitev. Ta številka je tudi večja kot je bila v predkoronskem letu 2019," pojasni direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo .

Za svoje počitnice najraje izberemo naravna zdravilišča. "Če to lahko rečem za slovenska naravna zdravilišča, potem je skoraj polovica domačih gostov. Tolikokrat slišimo, da je Slovenija raj na zemlji in kot takega ga dojemajo res številni domači gosti, pa ne samo v zdraviliščih. Vemo, da je podeželje tisto, ki je zelo privlačno, tudi alpski svet, pohodništvo, kolesarjenje, vse to so aktivnosti, ki nas res zadržujejo tukaj, prečudovito nam je," potrjuje direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Iztok Altbauer.

"Absolutno, toliko je še lepih skritih kotičkov, ki jih še ne poznamo dovolj, ko gremo proti Prekmurju, je zame tako lepo." "Prednosti so, jezik poznaš, ampak dajmo malo podpirati domače. Recimo kakšni kmečki turizmi in podobno, morje, Bled, to naj bo za turiste, mi pa izberimo kakšne druge destinacije." "Imam slabe izkušnje iz preteklosti. Recimo lani sem bil v Bovcu in se tisti čas ni dogajalo nič, tako da drugje vem, da je več dogajanja." Tako naši mimoidoči sogovorniki.

Ne glede na ceno vsak za svoj žep v Sloveniji najde kaj. "Slovenija je sicer majhna, je pa izjemno raznolika in to so slovenski gostje že zdavnaj ugotovili," dodaja Pobegajlo. Zato so tudi napovedi za prihajajočo sezono obetajoče.