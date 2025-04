Slovenci se poslavljajo od papeža: kako v Rim in koliko stane?

Svet se poslavlja od moža, ki je zaznamoval čas s skromnostjo, sočutjem in predanostjo miru. Z globoko žalostjo in hvaležnostjo se odpravljamo na pogreb papeža Frančiška , so zapisali v agenciji Trud. "Na romanje odhajamo v petek zvečer ob 19. uri, prijave že sprejemamo, nočna vožnja do Rima, nekje v zgodnjih jutranjih urah pridemo v Rim in nato prisostvujemo samemu dogodku," pojasni vodja turistične agencije Trud Barbara Babnik .

Letos, ob jubilejnem svetem letu, številni verniki želijo prestopiti sveta vrata v baziliki svetega Petra. V največji slovenski romarski agenciji Aritours zaradi duhovnega pomena tega leta že dlje časa opažajo izrazito povečano zanimanje za romanja v Rim in Vatikan. "Nekaj jih bo odpotovalo prav v tem času, ko bo tudi pogreb dosedanjega papeža. Prva skupina bo zagotovo imela priložnost prisostvovati temu dogodku, če ne prej v popoldanskem času, zagotovo pa naslednje skupine, ki bodo v maju, pa bodo najbrž tam prav v trenutku, ko bo izvoljen nov papež," pove direktorica turistične agencije Aritours Tanja Arih Korošec .

Spremljanje pogrebne slovesnosti papeža bo za mnoge vernike psihična in fizična preizkušnja. Večina jih bo dogodek spremljala stoje, saj bo število sedežev omejeno, mnogi pa se bodo zbrali že v zgodnjih jutranjih urah. "V Rimu bomo verjetno že okoli pete ure, kar je precej zgodaj, ampak glede na množico, ki se pričakuje, je taka ura primerna. Cena romanja je 159 evrov, vključen je avtobusni prevoz, duhovno vodstvo in celotna organizacija," dodaja Babnik.

'Vsem svetujemo, da se čim prej odpravijo na pot'

Če se nameravate v Vatikan odpraviti v lastni režiji, vas iz Ljubljane čaka najmanj osem ur vožnje z avtomobilom. Z avtobusnim prevoznikom FlixBus potovanje do Rima traja med deset in trinajst ur, cene vozovnic pa se začnejo pri približno 80 evrih. Podoben čas vožnje velja tudi za potovanje z vlakom, ki pa je skoraj za polovico cenejše. "Vsem svetujemo, da se čim prej odpravijo na pot, čakalne vrste za obisk Petrove bazilike in da bi se lahko poslovili od papeža, bodo zagotovo dolge, vso srečo z namestitvami," še svetuje Arih Koroščeva.

Za najcenejšo prenočitev od petka do nedelje bi dve osebi prek Bookinga v Vatikanu odšteli od 180 evrov naprej. V Rimu pa bi lahko podobno namestitev našli tudi za nekaj deset evrov ceneje. Direktnih letov z ljubljanskega letališča v Rim ni v ponudbi, lahko pa potniki tja poletijo prek enega od letalskih vozlišč, kamor so zagotovljeni pogosti redni leti. Najbolj priročna izbira bo prestopni let prek letališča v Zürichu s prevoznikom Swiss ali letališča v Münchnu, kamor leti Lufthansa.