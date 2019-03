Zakaj smo Slovenci odlična tarča za spletne tatove?

A še večjo grožnjo danes predstavlja kraja podatkov preko spleta – od kartic do osebnih informacij, gesel in fotografij, pa tudi vdori v profile na družbenih omrežij že dolgo niso nič novega.

Med več kot 650 strokovnjaki, ki sodelujejo na konferenci Risk, so tudi tisti, ki svetujejo vladam od Evrope do Azije in ZDA. In kdo je najbolj ranjiv v Sloveniji? Študija družbe Kaspersky Lab pravi, da so to mala podjetja. Kar eno izmed treh zaupa IT varnost namreč zaposlenim brez ustreznega znanja. "V Sloveniji je še vedno prisotno prepričanje, da lahko mogoče podjetja shajajo s preprostim antivirusnim programom in z eno požarno pregrado, čemur že dolgo ni več tako. Saj vidimo, kaj se dogaja. Recimo izolska bolnišnica," je povedal Renato Uhl, direktor REAL Security d.o.o. in organizator Risk 2019.

Kot vemo je izolska bolnišnica zanikala uhajanje podatkov, a težava je bila njihova dostopnost, je razkril slovenski portal Slo-Tech. Vse to se dogaja, od podatkov na pladnju do vdorov – pred dvema letoma izsiljevalski virus WannaCry in napadi ter ohromitve nekaterih bank in hranilnic v Sloveniji.