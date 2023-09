Slovenci še vedno egalitarni po dohodku, vedno manj po premoženju

Tisti res bogati, pa ne govorimo o milijonarjih, ampak milijarderjih, hočejo biti preprosti in nevidni. Blagovne znamke, čim bolj diskretnih, natančno se ve, katere so. Videti so, kot da so vse kupili za nekaj evrov pri nizkocenovnih ponudnikih hitre mode, je pa vsak kos od spodnjih hlač naprej prej blizu tisoč evrov in navzgor. Ob snemanju znamenite nadaljevanke, ohlapno narejene po življenju družine milijarderja, razvpitega lastnika medijev, so za svetovalca najeli čisto pravega milijarderja. Samo oni namreč zares vedo, kako je to videti. Menda je skoraj omedlel od groze, ko v enem izmed prizorov večerjo postreže osebje v uniformah, kostimih in z belimi rokavicami. Morda je to še vedno moderno pri milijonarjih, pri milijarderjih tega ni. Tam so vsi, tudi služabniki, ki se imenujejo asistenti, v preprostih majicah in kavbojkah. Da so nevidni.

Do nas trend še ni prišel čisto zares. Še vedno divjajo po cestah svetleči novi "merdžoti" z dvignjeno streho in glasbo, da se sliši. In vidi. Res pa je tudi, da prav veliko milijarderjev nimamo. Milijonarjev pa kar nekaj.

Tednik Mladina je v eni izmed številk obsežno analiziral stanje enakosti oziroma neenakosti v Sloveniji. Splošna ugotovitev je, da se neenakost počasi, a vztrajno povečuje. Še vedno je Slovenija sicer ena izmed najbolj egalitarnih držav na svetu, če upoštevamo splošno uveljavljeni Ginijev dohodkovni koeficient. Zato tudi na nek način ne čudi, da so bili odzivi na dogodek pomoči žrtvam poplav, ko je najbolj slavna in priznana slovenska kuharica dala na dražbo svojo večerjo z izklicno ceno 520 evrov, vprašanja v smislu, kdo pa sploh v Sloveniji ima toliko denarja za eno večerjo? Odgovor bi bil, da kar nekaj ljudi. Ker podatki kažejo, da ima v Sloveniji en odstotek najbogatejših več kot 23 odstotkov premoženja, to je več kot v državah, ki ne veljajo za prav egalitarne: Angliji, Nizozemski, Belgiji, Italiji ...