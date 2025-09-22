Slovenci še vedno najbolj zaupamo gotovini

Poročilo o globalnih plačilih za leto 2025, ki ga je objavila svetovalna skupina Boston Consulting Group, kaže, da se sosednja Avstrija med 27 državami članicami EU uvršča pod povprečje digitalnih plačil, saj jih opravi približno 314 na leto, medtem ko jih Norvežani opravijo 800.

Tudi Slovenci so še vedno močno navezani na gotovino, kot kaže podatek, da sta bili leta 2024 v Sloveniji skoraj dve tretjini (64 odstotkov) plačil na fizičnih prodajnih mestih opravljeni z gotovino, kot poroča Evropska centralna banka.

Kljub temu digitalizacija vztrajno napreduje, saj se je delež kartičnih plačil na fizičnih prodajnih mestih povečal z 19 odstotkov v letu 2016 na 29 odstotkov v letu 2024.