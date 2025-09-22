Svetli način
Slovenija

Slovenci še vedno najbolj zaupamo gotovini

Ljubljana, 22. 09. 2025 09.41 | Posodobljeno pred 23 minutami

Glede na poročilo o globalnih plačilih za leto 2025, ki ga je objavila svetovalna skupina Boston Consulting Group (BCG), se v Avstriji vsako leto izvede povprečno 314 digitalnih transakcij na prebivalca, medtem ko jih ima vodilna evropska država, Norveška, približno 800. Slovenci smo v letu 2024 skoraj dve tretjini plačil na prodajnih mestih opravili z gotovino.

Poročilo o globalnih plačilih za leto 2025, ki ga je objavila svetovalna skupina Boston Consulting Group, kaže, da se sosednja Avstrija med 27 državami članicami EU uvršča pod povprečje digitalnih plačil, saj jih opravi približno 314 na leto, medtem ko jih Norvežani opravijo 800.

Tudi Slovenci so še vedno močno navezani na gotovino, kot kaže podatek, da sta bili leta 2024 v Sloveniji skoraj dve tretjini (64 odstotkov) plačil na fizičnih prodajnih mestih opravljeni z gotovino, kot poroča Evropska centralna banka.

Kljub temu digitalizacija vztrajno napreduje, saj se je delež kartičnih plačil na fizičnih prodajnih mestih povečal z 19 odstotkov v letu 2016 na 29 odstotkov v letu 2024.

Denar
FOTO: Shutterstock

Te spremembe se ne dogajajo samo v Sloveniji. V celotnem euroobmočju zaradi napredovanja digitalizacije spletno nakupovanje zdaj predstavlja več kot tretjino vsakodnevnih transakcij v trgovini na drobno, gotovinska plačila pa so po vrednosti upadla na le 24 odstotkov.

Brezgotovinsko plačilo še vedno izjema

"Avstrijci se pri plačevanju na blagajni še vedno pogosto zanašajo na gotovino – to je velik izziv za panogo," pravi Markus Ampenberger, strokovnjak za plačila pri BCG in soavtor študije.

Na splošno se rast digitalnih plačil upočasnjuje. Do leta 2029 se pričakuje bistveno nižja letna rast, in sicer 4 odstotke, v primerjavi s prejšnjimi leti – napovedana skupna vrednost pa naj bi znašala 2,4 bilijona dolarjev (nekaj več kot 2 bilijona evrov). 

Kartično plačilo
FOTO: Shutterstock

V Avstriji naj bi se prihodki ponudnikov plačilnih storitev do leta 2029 v povprečju povečevali za 1,1 odstotka na leto; v zadnjem času beležijo dvomestne letne stopnje rasti. V Nemčiji avtorji raziskave za isto obdobje napovedujejo 2-odstotno rast, za Švico pa 2,7-odstotno. Zmanjševanje obrestnih prihodkov bo ta razvoj upočasnilo, medtem ko bodo transakcijski prihodki zagotavljali stabilnost in bodo najpomembnejši dejavnik rasti do leta 2029.

KOMENTARJI (10)

mackon08
22. 09. 2025 10.54
Ja daj no kolikokrat bo kibernetski napad, da ne boš mogel do denarja?
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
22. 09. 2025 10.51
-1
Jah ane dvorezen meč. Sem bolj za kartična in podobna plačevanja, ampak da bodo pa potem banke ultra to računale, ko bo šlo vse na kartice, sem pa tud proti in da mi bo en Brodnjak solil pamet, kako ne smem imet ne vem 13. plače, ker bojo vsi propadl, sam pa služil miljone in dobičke kanaliziral v Luksemburg, pa ne hvala. Tud to je res, da bo brezgotovinsko poslovanje onemogočalo goljufanje pri kakih gradbenih, gostinskih s.p.-jih ane, material plača na račun, od mene pa zahteva za storitev gotovino...Ane drugošvicarji? Dalje, noben nam ne garantira varnosti proti kibernetskim napadom, kar je izredno pogosto, kdo meni garantira, da bom imel ne vem ko bo napad, jaz na voljo svoj denar? Noben, tud če uradno kao ja, vsi vemo, koliko je ura !
ODGOVORI
0 1
Rožice so zacvetele
22. 09. 2025 10.46
-3
Starejši imajo radi gotovino, ker ne gredo v korak s časom oz. ne znajo z računalniki, pametnemi telefoni... čez 20 let ali prej se bo to popolnoma spremenilo.
ODGOVORI
1 4
mackon08
22. 09. 2025 10.44
+0
zvoneti če bi ti uporabljal možgane ne bi bedarije pisal.
ODGOVORI
3 3
zvoneti
22. 09. 2025 10.48
+0
He, he, ali se še spomnite kako so recimo kanadčanom zablokirali bančne račune, ker so tovornjakarjem nakazovali denar. Pamentnemu je to dovolj, vi si pa kar privoščite vse digitalno in nadzorovano.
ODGOVORI
2 2
Gutenberg
22. 09. 2025 10.43
+0
Kdor dela na črno ali na sivo je jasno, da se vse plačuje z gotovino.
ODGOVORI
3 3
zvoneti
22. 09. 2025 10.43
+0
Tisti, ki vsaj malo uporablja možgane plačuje z gotovino. Pa se mi neda pisati, dovolj je že zadnji dogodek pri nas, ko je OTP zavrnila komitenko za limit, zaradi zapravljanje na prodajnem mestu loterije. Tako bodo ocenjevali koliko alkohola, mesa, cigaret, sladkih pijač....kupujete in koliko boste plačevali za zdr. zavarovanje ipd.
ODGOVORI
3 3
motorist_mb
22. 09. 2025 10.43
+3
Cash 4ever 💪
ODGOVORI
5 2
but_the_ppl_are_retarded
22. 09. 2025 10.40
+0
Gotovina je zakon, plastika je za večje nakupe; avto ipd...
ODGOVORI
2 2
mackon08
22. 09. 2025 10.34
-2
Kartica je zakon, gotovino samo za kakšno kavico.
ODGOVORI
2 4
