Slovenci še vedno zaskrbljeni zaradi vojne v Ukrajini

Kot so sporočili, so na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije ter kako gledajo na posledice dogajanj v svetu. Prav tako so želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije s pripravljenostjo vlade za prihodnost.

Zaradi vojne v Ukrajini in njenih posledic je bila v oktobru zaskrbljena več kot polovica vprašanih, natančneje 56 odstotkov. Čeprav je delež zaskrbljenih nekoliko nižji kot mesec poprej, se od začetka vojne ni spustil pod 50 odstotkov.