Slovenci so krompirjeve počitnice izkoristili za pobeg v tople kraje

Šolske počitnice so mnogi izkoristili za potovanja. Veliko Slovencev se je odločilo preživeti krompirjeve počitnice na toplem. Odpotovali so v Turčijo, Egipt in na Ciper. Kot pravijo v agencijah, so dobro zasedene tudi terme in slovenskater hrvaška Istra, razprodana pa so bila tudi različna križarjenja. Lete Adrie Airways so medtem agencije nadomestile z drugimi letalskimi družbami.