'Slovenci smo postali vzorni vozniki, tega moramo naučiti še tujce'

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da pravilno vzpostavljen reševalni pas lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. "Reševalni pas ni stvar izbire, je obveznost, je solidarnost, je izraz družbene odgovornosti in je simbol sodelovanja ter predpogoj za učinkovito delo prvih posredovalcev," je dejala.

Po njenih besedah nekateri vozniki tega pravila ne jemljejo dovolj resno, saj se še vedno srečujejo s primeri, ko ne vzpostavijo reševalnega pasu, vozijo po njem ali ga namenoma zaprejo. Za take voznike so zato določili višje kazni, statistike pa že izkazujejo pozitivne premike. Letos so do začetka junija ugotovili 13 kršitev, lani v enakem času pa 33, je navedla Bratušek.