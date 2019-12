''Ne žrtve, ne mučeniki. Teroristi.'' Tako jasno sporočilo so imeli plakati, ki so še včeraj provocirali na zidovih in smetnjakih kraških vasi. Njihovi avtorji so pripadniki tržaške sekcije skrajnodesničarske organizacije Casa Pound. Včerajšnja provokacija pa ni naključna. Plakate so izobesili pred obletnico usmrtitve žrtev drugega tržaškega procesa.

Provokacija je Primorce samo še bolj poenotila



''To je gnusno,'' menijo prebivalci. Zdi se, da je sporočilo namenjeno kot opozorilo, da skoraj sto let po vzponu fašizma, ta na tržaškem še ni izumrl. Pa vendar ''Smo Slovenci in se moramo vsak dan boriti za našo zemljo,'' meni eden izmed udeležencev manifesta.

Desničarska provokacija je bila tokrat pohvalno obsojena tudi v italijanskih medijih. Pred komemoracijo 78-obletnice usmrtitve peterice, obsojene na drugem tržaškem procesu, pa je še bolj poenotila Primorce:''To so neke manjšinjske frakcije zaostalih ljudi, ki imajo neko politično računico. Ampak večina ni zato, ljudje si želijo sprave, želijo si miru, želijo pogled, zazrt v prihodnost,'' meni Ksenija Dobrila, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze.



Provokacija je zato na ljudi delovala kot bumerang efekt. Prostor ob obeležju ustreljenim leta 1941 je bil danes premajhen za vse, ki so se želeli pokloniti njihovemu spominu:''V današnjem tisku smo s pozivi videli solidarnostne izjave vseh možnih strank, sindikatov kulturnih društev in tako naprej, naj se udeležijo te manifestacije,''nam pove nekdanji partizan. Pozitivno je tudi, da so pozivom prisluhnili tudi mladi.

Jasno je, da so plakati povsem fašistične narave. Tržaški procesi so bili namreč razveljavljeni že leta 1944. Žrtve procesa, tudi v italijanskih evidencah, pa uradno niso več teroristi:''In če se jih želi prikazovati za teroriste, je to izključno zato, ker bi želel nekdo prikazati za teroriste vse Slovence, ki živijo tukaj,'' jasno sporoča eden izmed udeležencev.

Casa Pound si je tokrat zabila autogol, so še prepričani udeleženci komemoracije. A so vseeno zaskrbljeni zaradi vnovičnih poizkusov potvarjanja zgodovine.