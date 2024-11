Slovenci spet zaupamo zdravnikom in spletnim trgovinam

Glede na odgovore vprašanih je raziskava Ogledalo Slovenije izmerila tudi upad zaupanja v podjetja in organizacije, kjer vprašani delujejo, prav tako ugotavlja padec zaupanja v banke in cerkev, višje pa je zaupanje v predsednico republike, RTV Slovenija, sindikate in vojsko ter v znanstvenike in novinarje, so sporočili iz družbe Valicon. Ta je zadnjo meritev izvedla med 11. in 21. oktobrom, predhodno pa konec marca 2024.

Med institucijami in organizacijami ostaja na prvem mestu po zaupanju civilna zaščita s stopnjo zaupanja 64. To je najvišji rezultat za zaupanje v civilno zaščito od vključitve v raziskavo marca 2021. Rezultat je zelo blizu najvišji izmerjeni stopnji zaupanja doslej, to je 65, kot so ga izmerili malim slovenskim podjetjem v raziskavi marca 2022. Tudi tokrat so mala slovenska podjetja na drugem mestu (stopnja zaupanja 56).