Slovenci stavimo na gotovino in bančne vloge

Finančna sredstva gospodinjstev v Sloveniji (gotovina in vloge, delnice in drugo) pa so ob koncu leta 2021 znašala 70,9 milijarde evrov in so se v primerjavi z letom prej povečala za 7,8 milijarde evrov, še ugotavljajo na Sursu. "K povečanju finančnih sredstev je največ prispevalo povečanje sredstev v lastniškem kapitalu in delnicah ali enotah investicijskih skladov (skupno za 4 milijarde evrov). Bančne vloge gospodinjstev so se (po rekordnem povečanju v 2020 za 2,3 milijarde evrov) tokrat okrepile v nekoliko manjši meri (za 1,7 milijarde evrov). Opazneje so k povečanju finančnih sredstev prispevali tudi gotovina (za 1,1 milijarde evrov) ter zavarovanja in pokojninske sheme (skupno za 0,6 milijarde evrov)," pojasnjujejo.



Gospodinjstva v Sloveniji niso naklonjena tveganju



Struktura finančnih sredstev slovenskih gospodinjstev se v 2021 v primerjavi s prejšnjimi leti ni občutneje spremenila. Skoraj polovico (47,8 odstotka) so še vedno predstavljale gotovina in vloge, sledile so delnice in drug lastniški kapital z 32,2 odstotka. Preostalih 20 odstotkov se je porazdelilo na zavarovanja in pokojninske sheme (12,5 odstotka), dolžniške vrednostne papirje in druge terjatve (5,3 odstotka) ter posojila (2,2 odstotka).



"Takšna struktura finančnih sredstev razkriva, da gospodinjstva v Sloveniji ostajajo pri izbiri oblike varčevanja konservativna in nenaklonjena tveganju, saj varna in likvidna sredstva, kakršna so gotovina in vloge, še vedno sestavljajo skoraj polovico njihovega finančnega premoženja. Deleži bolj tveganih naložb, kot so investicijski skladi, vrednostni papirji in izvedeni finančni instrumenti, ostajajo razmeroma majhni," so ugotovitve komentirali na Sursu.



S tem precej odstopamo od povprečja v evrskem območju, kjer imajo le tretjino finančnih sredstev v obliki gotovine in vlog, delež sredstev v obliki zavarovanj (zlasti življenjskih) in pokojninskih shem pa je zgolj za odtenek manjši (31,2 odstotka).



Slovenska gospodinjstva za polovico manj zadolžena od evropskih



Finančne obveznosti gospodinjstev v Sloveniji (posojila in druge obveznosti) so ob koncu leta 2021 znašale 15,7 milijarde evrov in so se v primerjavi z letom prej povečala za 0,9 milijarde ter tako že presegle ravni pred pojavom epidemije, piše Surs. "Pri tem je izstopalo povečanje dolgoročnih posojil (za 647 milijonov evrov), pri katerih je ročnost odplačevanja posojil daljša od enega leta, namenjena pa so predvsem nakupu stanovanjskih nepremičnin," izpostavljajo.

"Zadolženost gospodinjstev v Sloveniji (merjena kot razmerje med finančnimi obveznostmi in razpoložljivim dohodkom) je konec leta 2021 znašala 47,8 odstotka in se je v primerjavi z letom prej zmanjšala za 0,7 odstotne točke. Po tem kazalniku so bila gospodinjstva v Sloveniji manj zadolžena, kot so bila v povprečju vsa gospodinjstva v evrskem območju (103,5 odstotka) in EU (103,9 odstotka)," zaključujejo s še enim zanimivim podatkom.