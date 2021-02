Slovenci v EU najbolj nezadovoljni s smerjo in stanjem demokracije v državi

V povprečju večji delež anketirancev iz EU meni, da je Evropska unija na pravi poti, medtem ko so bolj pesimistični glede stanja gospodarstva in demokracije v svojih državah. Med bolj pesimističnimi smo tudi Slovenci.

Raziskava EU Parlameter 2020 kaže, da se Evropska unija po mnenju državljanov v EU dobro odziva na situacijo, v kateri smo se znašli zaradi pandemije. 66% anketiranih je namreč optimističnih glede prihodnosti Evropske unije in skoraj trije od štirih anketirancev (72%) menijo, da bo načrt za okrevanje EU omogočil hitrejše okrevanje gospodarstva njihove države zaradi negativnih učinkov pandemije koronavirusa, je razbrati iz poročila o raziskaviEurobarometra.

icon-expand Slovenci smo najmanj zadovoljni s stanjem demokracije v državi med državami EU. FOTO: Miro Majcen

65 vprašanih Slovencev pričakuje, da se bo ekonomski položaj v naslednjem letu poslabšal V vseh državah članicah, razen v dveh, večina vprašanih pričakuje, da se bo položaj gospodarstva v njihovih državah v naslednjem letu poslabšal. Slovenci smo v tem mišljenju pri vrhu, in sicer na tretjem mestu. Da bo stanje prihodnje leto slabše, ocenjuje namreč kar 65 odstotkov vprašanih Slovencev. Podobno pesimistični so še v Latviji (68%), na Češkem in v Franciji (67%). Izjemi sta Malta, kjer večina meni, da bo stanje čez leto boljše, in Madžarska, kjer večina meni da bo enako.

icon-expand Kakšen bo položaj državnega gospodarstva prihodnje leto? FOTO: Eurobarometer

Slovenci najbolj nezadovoljni s smerjo države in stanjem demokracije v državi Na vprašanje, ali gredo stvari v državi v pravi smeri, so Slovenci v odgovorih izjemno pesimistični. Smo namreč na prvem mestu pri odgovoru, da gredo te pravzaprav v napačni smeri, tako je odgovorilo kar 79% vprašanih iz Slovenije. Nezadovoljni so tudi na Hrvaškem (78%), v Španiji (76%) in na Češkem (75%). Najbolj zadovoljni s tem, v kateri smeri se premikajo stvari v njihovi državi, so na Irskem in v Luksemburgu.

icon-expand Zadovoljstvo s stanjem demokracije v državah članicah EU FOTO: Eurobarometer

Slovenci smo prav tako nezadovoljni s stanjem demokracije v naši državi. Smo na prvem mestu po nezadovoljstvu z demokracijo, tako je odgovorilo kar 68 odstotkov anketirancev iz Slovenije. Na ravni EU je sicer več kot 50 odstotkov državljanov zadovoljnih s stanjem demokracije v EU. Odstotek zadovoljnih nad demokracijo v EU se sicer zvišuje. V 16 državah članicah je večina vprašanih zadovoljna tudi z demokracijo v svojih državah. To so denimo Danska, Luksemburg in Nizozemska na prvih treh mestih. 11 držav pa izkazuje negativen trend. Slovenci smo, kot že rečeno na prvem mestu, sledijo Grki (63%) in državljani Bolgarije (59%).