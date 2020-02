Slovenci v strahu pred koronavirusom že množičneje po zaloge v trgovine

Širjenje novega koronavirusa je prestrašilo številne Slovence. Strah se odraža tudi v obisku trgovin, opažajo trgovci. Kupci namreč po njihovih navedbah opravljajo večje nakupe, več pa je predvsem povpraševanja po osnovnih živilih in izdelkih z daljšim rokom uporabe. Vsi mirijo, da težav z zalogami za zdaj ne pričakujejo.

Kot so povedali v Mercatorju, so reakcijo kupcev, povezano s širjenjem virusa v sosednjih državah, pričakovali. Največje povečanje prometa beležijo v svojih trgovinah ob meji z Italijo, predvsem na Goriškem, trende rasti pa zaznavajo tudi drugod po državi. V porastu je sicer predvsem povpraševanje po osnovnih živilih, so pojasnili.

Različnih mask je zmanjkalo tudi na policah Merkurja. FOTO: 24ur.com

"Potrudili se bomo, da bodo naše trgovine tudi v prihodnje ustrezno založene, tudi z osnovnimi živili, ki jih nekateri kupci kupujejo na zalogo. To so moka, sladkor, olja, suhi kvas, konzervirani izdelki in podobno. Prepričani pa smo, da ta trenutek ni potrebe za zaskrbljenost v zvezi s pomanjkanjem živil," so navedli v Mercatorju, kjer trenutno ne pričakujejo zaustavitve dobave iz tujine. Povečano število večjih nakupov in povečano povpraševanje po izdelkih z daljšim rokom uporabe v zadnjih dneh opažajo tudi v Sparu Slovenija. Tudi v tem trgovcu so zagotovili, da zagotavljajo zadostne količine izdelkov,"ki so na voljo v naših trgovinah, obenem pa smo pripravljeni tudi na morebitno dodatno povpraševanje".

Živil zmanjkuje tudi v Hoferju. FOTO: 24ur.com