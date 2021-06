Slovenci v zamejstvu svoje vtise iz časov osamosvajanja predstavili na razstavi

Kako so čas osamosvajanja doživljali Slovenci v zamejstvu in po svetu? Kaj se jim je najbolj vtisnilo v spomin? Njihove zgodbe so predstavljene na razstavi, ki so jo odprli v Etnografskem muzeju v Ljubljani. Veteranske organizacije pa so ob 30-letnici osamosvojitve izdale zbornik Vezisti in zveze, v katerem so tudi doslej še neobjavljeni dokumenti.