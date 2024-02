Slovenci vedno bolj zaupajo naprednemu načinu prezračevanja domov

Tudi montaža je izjemno preprosta in prilagodljiva, saj je naprava opremljena s teleskopsko cevjo, ki monterjem omogoča prilagajanje dolžine glede na debelino stene, prav tako pa je Aira ECO Plus opremljena s posebnim pokrovom z gibljivim tesnilom, ki omogoča montažo z notranje strani stene, kar je izjemno priročno v primerih montaže na višini ali težko dostopnih mestih, saj se celotni sistem namesti z notranje strani.

S standardno vgrajenimi G3 in F7 filtri zagotavlja izjemno filtracijo škodljivih delcev za čist zrak brez alergenov, bakterij in virusov.

Nekatere lastnosti, ki odlikujejo to napredno prezračevalno napravo so:

Na srečo imajo strokovnjaki v podjetju Airabela popolno rešitev za to težavo s katero se spopadajo gospodinjstva po celi Sloveniji - Aira ECO Plus , napredna lokalna prezračevalna naprava z rekuperacijo, ki v hišah, stanovanjih ter javnih in poslovnih prostorih zagotavlja svež zrak z vrsto naprednih funkcij, enostavno montažo ter preverjeno kakovostjo. Ne le, da zagotavlja svež zrak, ampak s svojo visoko energetsko učinkovitostjo tudi znatno zmanjšuje stroške ogrevanja in vam v vsakem trenutku na daljavo omogoča nadzor nad kakovostjo zraka v vašem domu.

Več kot le svežina

Aira ECO Plus ne zagotavlja le svež zrak , temveč prispeva tudi k ohranjanju vašega pohištva in notranjih površin. Z izboljšano kakovostjo in pretokom zraka se drastično zmanjša tveganje za razvoj nevarne črne plesni.

Zaupajte strokovnjakom za svež zrak

Izbira in namestitev prezračevalne naprave mnogim kupcem povzroča skrbi, do točke, da se nekateri na koncu sploh ne odločijo za nakup.

Da se to nebi zgodilo tudi vam, je ključno, da se pri nakupu prezračevalne naprave obrnete na strokovnjake, kot jih najdete v podjetju Airabela. S svojim obsežnim znanjem in bogatimi izkušnjami vam bodo pravilno svetovali pri izbiri ter namestitvi prezračevalnega sistema. Obiščite jih na spletni strani ali v njihovem salonu na Šmartinski cesti 58 A v Ljubljani ter se prepričajte sami!



Za več informacij prenesite katalog in cenik .

Za kontakt obiščite airabela.si .





Naročnik oglasne vsebine je Airabela.