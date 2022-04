Slovenci vse bolj pesimistični glede spopadanja s podnebnimi spremembami

Na globalni ravni se je s trditvijo, da je za zmanjšanje podnebnih sprememb prepozno, strinjalo 43 odstotkov vprašanih, evropsko povprečje je znašalo 38 odstotkov, so pred svetovnim dnevom Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, sporočili z inštituta.

Na svetovni ravni se s to trditvijo v večji meri strinjajo stari med 18 in 24 let (44 odstotkov) in stari med 25 in 34 let (45 odstotkov). Prav tako se s tem stališčem v večjem deležu strinjajo posamezniki z najnižjo izobrazbo (51 odstotkov) kot tisti z zaključeno višjo izobrazbo (42 odstotkov).