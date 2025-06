Slovenci vse bolj samooskrbni

Sadjarji in čebelarji so lani imeli ugodnejše razmere kot leto prej. Domača proizvodnja sadja je štela 91.000 ton ali za 93 odstotkov več kot v letu 2023, doma pa smo proizvedli 1000 ton medu, kar je za skoraj štirikrat toliko kot leto prej (290 ton).

V primerjavi z letom 2023 so bile stopnje samooskrbe višje pri vseh rastlinskih bilancah, pri živalskih bilancah pa je bila višja samo pri medu.

"Pri rastlinskih bilancah se je tako stopnja samooskrbe zvišala pri žitih za 2 odstotni točki (na 81 odstotkov), krompirju za 3 odstotne točke (na 41 odstotkov), zelenjavi za 4 odstotne točke (na 37 odstotkov) in sadju za 11 odstotnih točk (na 27 odstotkov). Pri živalskih bilancah pa se je samooskrba zvišala samo pri medu, in sicer za 37 odstotnih točk (na 51 odstotkov), medtem ko smo pri jajcih zaznali znižanje za 8 odstotnih točk (na 87 odstotkov) in pri mesu za 4 odstotne točke (na 79 odstotkov)," so sporočili s Statističnega urada Republike Slovenije (Surs).