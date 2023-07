Nakupi in prodaja po spletu so vse bolj priljubljeni, vse več pa je tudi najrazličnejših spletnih prevar. Zadnje čase so prodajalci pogosto tarča goljufov, ki se jim lahko upremo le, če dobro poznamo njihove trike. Ena od naših gledalk se je odločila, da razloži, kako so jo pripravili do tega, da jim je odprla račun in izgubila dobrih 400 evrov. Zato, da na ta trik ne bo nasedel še kdo drug.