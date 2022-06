Slovenci z milijonskim poslom v Savdski Arabiji

Sistem razvijali od leta 2018, investitorji iz Evrope in ZDA

Mlada ekipa podjetja 4-Soft je idejo pričela razvijati že leta 2018. Ob pomoči investitorjev iz Evrope in ZDA so razvili dva testna projekta, kjer so ugotavljali ustreznost in hitrost celotnega sistema. Omenjeni sistem je trenutno v tretji fazi razvoja in bo na voljo v letu 2023. Pri 4-Softu pa že razmišljajo o razširitvi razvojnega oddelka.