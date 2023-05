Slovenci za prizadete v potresu v Turčiji in Siriji zbrali skoraj 800.000 evrov

Slovenska karitas je s pomočjo Slovencev in Slovenk ter podjetij do sedaj zbrala 693.704 evre in jih posredovala v obe državi za najnujnejšo pomoč. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so zbrana sredstva namenjena humanitarni pomoči Caritas Internationalis, ki jo na lokalnem nivoju izvajata Karitas v Siriji in Turčiji.

"V Turčiji se pomoč namenja predvsem za hrano, higieno, druge osnovne življenjske potrebščine, zagotavljanje bivališč in psihosocialno pomoč. V Siriji se pomaga z zagotovitvijo osnovnih dobrin, plačilom najemnine in z obnovo porušenih stanovanj in šol ter s plačilom zdravstvenih storitev ter psihosocialno podporo," pojasnjujejo.