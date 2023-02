Slovenci zbrali več kot 357.000 evrov, v Sirijo in Turčijo tudi materialna pomoč

Slovenija še naprej z zagotavljanjem pomoči pomaga prizadetima državama ob potresu. Slovenska karitas je zbrala 357.685 evrov za pomoč prizadetim v Turčiji in Siriji. Slovenska vlada je sirskemu prebivalstvu poslala 750 napihljivih blazin, v Turčijo pa je odpremila 1000 odej, 1000 šotorov, 500 vzglavnikov in 1000 napihljivih blazin. Zedinjeno pa so na pomoč priskočili tudi celjski prebivalci, ko so skupaj zbrali za več kot dva tovornjaka pomoči.

Slovenska vlada je preko Unije na področju civilne zaščite iz Državnega logističnega centra Roje v tem tednu odposlala materialno pomoč za Sirijo in Turčijo, ki ju je 6. februarja prizadel silovit potres. Sirskemu prebivalstvu so pomoč poslali prvič, in sicer v obliki 750 napihljivih blazin. Za turško prebivalstvo pa je to druga odprema materialne pomoči v obliki 1000 odej, 1000 šotorov, 500 vzglavnikov in 1000 napihljivih blazin.

icon-expand FOTO: Neja Pavlica Gov.si icon-chevron-left icon-chevron-right

Slovenska karitas je do danes zbrala 357.685 evrov za pomoč prizadetim ob potresu v Turčiji in Siriji. Prek Caritas Internationalis je do sedaj Turčiji in Siriji nakazala 110.000 evrov. Poleg tega je v sklopu triletnega humanitarnega strateškega partnerstva Ministrstvo za zunanje zadeve RS Slovenski karitas za pomoč prizadetim ob potresu v obeh državah namenilo 100.000 evrov. Ob tem se v Karitasu vsem zahvaljujejo za izraženo solidarnost in sočutje z ljudmi, ki so ob potresu izgubili svoj dom in vse imetje ter bodo daljše obdobje popolno odvisni od pomoči drugih. Sodelavci mreže Karitas na terenu v obeh državah vsakodnevno pomagajo najranljivejšim, ki jih je prizadel potres, iskati varna zatočišča. Pomagajo tudi z deljenjem osnovne humanitarne pomoči, ki je skupaj dosegla že okoli 2500 družin.

icon-expand Reševanje v Turčiji FOTO: Profimedia

Več kot 13 milijonov ljudi je prizadetih na velikem območju Turčije, kjer so številna prizadeta naselja že zapuščena, mnogi se odseljujejo in iščejo varno zatočišče v drugih krajih Turčije. Tudi v Siriji se število ljudi, ki jih je prizadel potres, povečuje iz dneva v dan. Selijo se iz območja Alepa in Latakije na podeželje Tartousa in Hame. Ljudi je poleg tega, da so izgubili svoj dom, tudi zelo strah pred novimi popotresnimi sunki, saj jih je bilo na primer v Siriji v prvih dneh po potresu 175. Karitas Sirije poroča, da iz tega razloga mnogi še vedno spijo kar na prostem ali v avtomobilu. Ljudje, ki jih je prizadel potres, potrebujejo vsakodnevno pomoč s hrano, pitno vodo, plenicami in higienskimi pripomočki, zdravili. Potrebujejo tudi varno zatočišče, odeje, žimnice, topla oblačila in sanitarije. To je še posebej težko za ženske, ker že 10 dni nimajo možnosti tuširanja. Ljudje potrebujejo tudi grelnike in gorivo zanje, saj je zelo mraz in ni elektrike. Zaradi travm, ki so jih doživeli ob potresu, potrebujejo tudi psihosocialno pomoč.

icon-expand Žrtve potresa v Siriji FOTO: Profimedia

V začasnih zavetiščih so poleg drugih ranljivih skupin številni otroci in tudi nosečnice, ki potrebujejo posebno skrb. Mreža Karitas na terenu v obeh državah pomaga predvsem z zagotavljanjem varnih zatočišč, s toplimi obroki, paketi s hrano, vodo, higienskimi potrebščinami ter s psihosocialno pomočjo. Pomagali bodo tudi ljudem, ki se selijo, pri iskanju varnih zatočišč v drugih mestih v obeh državah, in jim tam nudili humanitarno pomoč z osnovnimi potrebščinami. Karitas Sirija prosi vso mednarodno skupnost tudi za odpravo sankcij. "Prosimo vse vlade za odpravo sankcij, da bomo pravočasno lahko pomagali najranljivejšim. Gre se za reševanje človeških življenj. V Siriji namreč 90 odstotkov ljudi živi pod pragom revščine, sankcije pa najbolj prizadenejo prav njih," je danes dejal Riad Sargi, direktor Karitas Sirija.

Slovenska karitas želi ostati blizu ljudem v Turčiji in Siriji. Prosi za nadaljnjo pomoč. Darujete lahko s SMS-sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919, s čimer boste darovali 5 oziroma 10 EUR, ali z nakazilom na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Namen: POTRES TURČIJA-SIRIJA, Sklic: 00 626, BIC banke: LJBASI2X, Koda namena: CHAR.

Več o možnostih darovanja je na voljo na spletni strani https://www.karitas.si/slovenska-karitas-zbira-sredstva-za-pomoc-ob-potresu-v-turciji-in-siriji/.

Celje je na široko odprlo srce za Gaziantep Na pomoč prizadetim v potresu pa so zedinjeno pristopili tudi občanke in občani Celja. Od torka do četrtka so na sedežu Javnega podjetja Zelenice zbirali pomoč za prijateljsko mesto Gaziantep, ki ga je 6. februarja prizadel katastrofalen in uničujoč potres. Po ocenah je darovalo več kot 300 posameznikov, podjetij in organizacij, ki so skupaj zbrali za kar dva tovornjaka pomoči, sporočajo iz Mestne občine Celje.

icon-expand Zbrana pomoč Javnega podjetja Zelenice FOTO: Mestna občina Celje

Občanke in občani so darovali oblačila in obutev, vzmetnice, peči, hrano z daljšim rokom uporabe, odeje, sanitetni material in drugo. Zbrani material v mestni občini zdaj sortirajo in pripravljajo za prevoz.

icon-expand Zbrana pomoč javnega podjetja Zelenice FOTO: Javno podjetje Zelenice