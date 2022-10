Slovenec doma porabi tri kilograme kave na leto; kako jo skuhati dobro?

V Sloveniji smo lansko leto za kilogram kave odšteli v povprečju 9,17 evra. To vrednost kave lahko pogledamo tudi iz drugega zornega kota – za ta znesek oziroma nakup je bilo v povprečju treba delati 71 minut, s povprečno neto plačo pa smo lahko kupili 139 kilogramov kave, so izračunali pri Sursu.

Omenjena uvožena kava je v glavnem potovala v Nemčijo (1,1 milijona ton uvoza ali 38 odstotkov celotnega uvoza zunaj EU), Italijo (559.000 ton, 19 odstotkov) in Belgijo (309.000 ton, 11 odstotkov). Sledita Španija in Francija.

Leta 2020 je EU iz tujine uvozila 2,9 milijona ton kave v vrednosti 7,5 milijarde evrov. Količina se je v primerjavi z letom 2010 povečala za sedem odstotkov (2,7 milijona ton), kažejo podatku Eurostata. Večina uvožene kave iz držav nečlanic EU je prišla iz dveh držav: Brazilije (933.000 ton, uvoženih v EU, ali 32 odstotkov celotnega uvoza zunaj EU) in Vietnama (642.000 ton, 22 odstotkov). Druge države zunaj EU, iz katerih v EU uvažamo večjo količino kave, si sledijo: Honduras, Uganda, Kolumbija, Indija, Peru, Etiopija in Indonezija.

Med državami članicami EU je največ pražene kave leta 2020 proizvedla Italija (616.000 ton ali 32 odstotkov celotne proizvodnje EU, sledili sta ji Nemčija (571.000, 30 odstotkov) in Francija (149.000, 8 odstotkov), nato še Nizozemska, Španija in Švedska.

Čokl je zato vsem, ki želijo tudi doma izboljšati okus kave, predlagal, da začnejo razmišljati o sprotnem mletju kave. Tako kot so jo včasih ljudje pogosto mleli sami z ročnimi mlinčki tik pred pripravo. In zakaj je boljša, če jo meljemo sproti? Kava je po mletju 'sveža' kvečjemu še 15 minut, je pojasnil sogovornik. Če ste tiste vrste potrošnik, ki kupuje zmleto kavo v embalaži z enoletnim rokom uporabe, se morate vsekakor vprašati, kakšno kavo pravzaprav pijete, je menil: "Mleta kava je velika potuha na račun kakovosti. Je ceneno poenostavljanje sicer občutljivega postopka priprave kavnega napitka in je smešno, da se v takih okoliščinah sploh razglablja o boljših in slabših načinih priprave. Če greš po bližnjici, navadno zamudiš veliko lepega," je poudaril Čokl.

Kako doma skuhati dobro kavo?

"Če želim odgovoriti na vaše vprašanje, kako doma skuhati dobro kavo, velja slediti temu: vode ne smete sladkati, segrejete jo skoraj do vretja, ko boste opazili številne mehurčke na dnu posode, ki bodo hiteli proti površju, posodo umaknete z ognja in ga ugasnete, ker ga ne boste več potrebovali. V vodo vmešajte običajno količino kave in počakajte približno dve minuti. Po tem času se bo večina kave že posedla na dno posode, kar zmanjša verjetnost, da bi se vam usedlina pri nalivanju vsiljevala v skodelico. Zaželeno je namreč, da imate v skodelici čim manj usedline, kajti ta ves čas pitja v napitek prispeva svoje sestavine. Se pravi, dlje časa ko pijete kavo, bolj kompleksna bo in hkrati tudi 'močnejša'. S tem mislim predvsem na moč učinkovin (kofein, klorogenska kislina, nikotinska kislina, kininska kislina, trigonelin ...). Sladkor dodajate poljubno v prazno skodelico in čez nalijete kavo. Vsakršno mešanje kave vznemiri morebitno usedlino, ki preide znova v suspenzijo in s tem dobi več možnosti, da obremeni kavni napitek," je svetoval Čokl.